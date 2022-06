Este martes, 14 de junio, la selección de Inglaterra, dirigida por Gareth Southgate, fue goleada en su propia casa por la sorpresiva Hungría en juego válido por la cuarta jornada del grupo 3 de la Liga A en la Nations League.

Le puede interesar

El 4-0 en el Molineux Stadium, acabó con las aspiraciones de los británicos de clasificar al Final Four, instancia donde se enfrentan los primeros de cada grupo.

Por su parte Hungría se posicionó en el liderato del grupo 3 con 7 unidades y se acerca a lo que se convertiría en una clasificación histórica, teniendo presente que a parte de Inglaterra, la zona también tiene a Italia y Alemania.

🇭🇺 Sum up Hungary in this #NationsLeague campaign in one word! pic.twitter.com/GRMxAa3aKP

— UEFA Nations League (@EURO2024) June 14, 2022