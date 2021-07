Inglaterra avanzó y disputará con Italia la final de la Eurocopa

La Selección Inglaterra derrotó este miércoles 2-1 a su similar de Dinamarca, en un vibrante partido, que necesitó de prorroga y disputará ante Italia el título de la Eurocopa.

Simon Kjaer y Harry Kane anotaron los goles del equipo inglés, mientras que el gol del representativo danés llegó a través de Mikkel Damsgaard.

El paso de Inglaterra a la final de la Eurocopa deja datos bastantes significativos.

Sorpresivamente esta será la primer final de la historia que disputará el equipo británico, que además 55 años que no llegaba a una final.

En la disputa del título se medirá con la encopetada Italia, que viene de eliminar a España en la semifinal.

La final de la Eurocopa se disputará el próximo domingo a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia. En este certamen no hay partido por el tercer lugar, como sí sucede en la Copa América y la Copa Mundo.

😎 The EURO 2020 final is set!

🇮🇹🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Italy versus England at Wembley Stadium on Sunday 🔥

Who is lifting the 🏆❓#EURO2020 pic.twitter.com/tYSEzNjAkI

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021