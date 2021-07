EN VIDEO: ¡Qué tipo tan bruto! Por ir ‘pegado’ del celular se ‘estalló’ contra un camión

En el condado East Sussex, Inglaterra, un hombre fue condenado por ocasionar un terrible siniestro de tránsito al incurrir en una falta gravísima a la hora de conducir.

En video quedó registrado el momento en el que ocurre el aparatoso accidente de tránsito por el que fue condenado a más de 3 años de prisión, este sujeto.

Las imágenes, publicadas por la Policía de Sussex, fueron captadas por las mismas cámaras de seguridad instaladas en el camión del conductor y fueron difundidas para resaltar la importancia de no utilizar teléfonos celulares al momento de conducir.

El hecho se registró en el mes de agosto de 2020 en el condado East Sussex, Inglaterra, cuando el hombre de 59 años de edad conducía su gramaje a gran velocidad y al mismo tiempo enviaba un mensaje por su teléfono.

En el video se ve el momento en que este sujeto levanta nuevamente su rostro y no tiene tiempo para reaccionar, chocando de forma aparatosa contra un furgón. El aparatoso accidente dejó heridas a tres personas.

«Revisamos las imágenes de video de la mañana de la colisión y encontramos 42 incidentes separados de conducción muy pobre. Estos eran principalmente donde Holland interactuaba con su teléfono móvil, pero también donde había quitado las manos del volante para comer y no tenía el control adecuado de su vehículo», dijeron las autoridades de Inglaterra.

El sujeto fue arrestado y acusado de conducción peligrosa y tres cargos de causar lesiones graves por conducción peligrosa. En el interrogatorio admitió que su comportamiento fue «atroz» y se declaró culpable por lo que fue condenado a tres años y medio de prisión.

También fue descalificado para conducir durante 57 meses y debe realizar una nueva prueba prolongada si desea manejar de nuevo.

Watch how a texting lorry driver crashes into a van on the A27, seriously injuring three people.

We’ve released this video to highlight the significant implications of driving while using a mobile phone, after the driver was jailed.

Read more here ➡️ https://t.co/tTf9oQUI8j pic.twitter.com/08dxlkal1f

— Sussex Police (@sussex_police) July 27, 2021