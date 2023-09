in

«Infraganti»: Joe Manganiello tendría una novia 13 años menor que él y es actriz, los paparazzis lo captaron.

El ex de Sofía Vergara, Joe Manganiello, fue pillado infraganti al lado de la actriz y modelo Caitlin O’Connor, quien tiene una diferencia de edad de 13 años. De acuerdo a la foto filtrada ambos agitados salían del Gold’s Gym, ubicado en Venecia, California. En la imagen se les ve caminando uno al lado de acuerdo al portal «Página Six» (Page Six). Maganiello es recordado por la película «Magic Mike», de 46 años, según detalla la página de celebridades y O’Connor de 33 años, hace parte de la serie «Winning Time». Ella se sentó cómodamente en el asiento del pasajero, mientras «el actor agitado al verse pillado subió rápidamente a su Cadillac SUV». La descripción del instante «muestra a Manganiello exhibiendo su bíceps recién tatuado y abultado con una camiseta sin mangas blanca, pantalones cortos y zapatillas». Se espera la reacción de Sofía y confirmación que tendría nueva novia.

INFRAGANTI Y PILLADO JOE MANGANIELLO

El Dato: La nueva pareja al parecer de Joe Manganiello es modelo, actriz y presentadora, referenciada por sus papeles en Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty de HBO y las películas como «7 Lives Exposed» y «American Satan». Su primer trabajo fue en Disneyland como princesa/actriz de personajes de Disney.

