Informe sobre riesgos por minería en el Suroeste antioqueño propone soluciones a problemática por inundación de socavones

El pasado martes 27 de agosto se conoció el informe de Resultados del Estudio Hidrogeológico de la Cuenca Carbonífera del Sinifaná que detalla que 5.5 millones de metros cúbicos se encuentran acumulados en la zona sur de un polígono conformado por 1.120 hectáreas.

El estudio buscaba alternativas de solución a la problemática generada por la falta de un cierre técnico de unas minas industriales abandonadas por sus propietarios desde hace más de 25 años y que hoy están inundadas completamente.

Así mismo el informe plantea cuatro propuestas técnico económicas, entre ellas un plan de contingencia que podrían permitir el desagüe de las aguas acumuladas durante este largo período de tiempo.

La secretaria de Minas, advirtió que en el municipio de Amagá está prohibida y suspendida toda actividad de explotación minera y que allí no hay títulos mineros. De acuerdo con el Informe de Resultados presentado este martes, allí no hay riesgos si no se tocan las bombas de agua. Por este motivo hace un llamado a los mineros que permanentemente están llegando al territorio para que no ejerzan la actividad en este territorio.

Olga Lucía Zapata Marín, alcaldesa de Angelópolis y Wilser Darío Molina Molina, alcalde de Amagá, reforzaron este llamado y manifestaron su preocupación por el almacenamiento de 5.5 millones de metros cúbicos de agua.

El estudio fue contratado por la ACM con el consocio GPGS (Gemi-Gotta-Shi) y pagado por los antiguos dueños del título minero Industrial Hullera: Argos, Fabricato y Coltejer, gracias a la gestión de la Secretaría de Minas, en cabeza de Dora Elena Balvín.