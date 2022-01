¡Se prendió esto! El influenciador Be Ospina tiene tremenda pelea con su exesposa por «mal padre»

El exparticipante del Desafío 2018, Belmer Ospina, más conocido como Be Ospina, se enfrenta a una dura acusación en redes sociales por parte de su exesposa, Angela Muñoz, con quien comparte dos hijos.

Todo comenzó en la noche del 13 de enero, cuando Muñoz decidió publicar a través de sus historias lo que parece ser una larga indirecta para el creador de contenido por «no ser buen padre». Cabe aclarar que Be Ospina y Angela comparten dos hijos fruto de su matrimonio, Esteban y Valeria, pero todo indica que la pelea es por su hija menor.

También mención que su hija merece que la recojan en el colegio así sea a pie cuando se llevan más de seis meses sin visitarla y no recogerla en un auto de alta gama solamente para hacerla parte de sus videos en redes sociales.

«Una hija merece que la llames el 24 y el 31 de diciembre y no que la bloquees de tu WhatsApp y de tu Instagram haciéndole la ley del hielo», es parte del texto que se lee en la imagen publicada por Angela.

El deportista Be Ospina está envuelto en un pleito con su exesposa por redes sociales.

Sin tan siquiera dejar pasar horas, el deportista no dudo en responderle a la madre de sus hijos sobre la acusación.

«Que yo este ausente por que viva en otro país, eso no me hace mal padre, sino, ella no la pasaría tan bien cada vez que nos vemos», dijo en sus historias el caleño.

pero las palabras de Be no fueron bien merecidas por algunos usuarios de las redes, muchos afirman que «hubiera sido mejor que se quedara callado» y que «a todo lo que ella dijo el contesto que si», con sus respuestas.

Para leer más noticias, clic aquí.

También le puede interesar…

Luisa Fernanda W se puso de "mostrona" y se volvió el centro de las críticas en la redes sociales https://t.co/8GKxHKX9Pg — Minuto30.com (@minuto30com) January 14, 2022