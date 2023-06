Sara Samaniego, es la primera recicladora Youtuber, la influencer se atrevió a crear conciencia sobre el reciclaje en redes sociales y ha sido toda una tendencia.

En 2021, Sara recibió el Premio Nacional al Talento Joven y es considerada por varias personas como una educadora ambiental. De su faceta como influencer, también surgió su emprendimiento My Createam.

Recientemente, ha sido noticia y esta vez no por su compromiso con el medio ambiente a través de sus redes sociales sino porque fue víctima de un atraco en la puerta de su hotel en Santa Marta cuando se disponía a ingresar.

«Me robaron dos teléfonos, el parlante, un micrófono, mi agenda …. Pero no me pueden robar esto que estamos viviendo… para los que me siguen saben que estamos cumpliendo un sueño con @reciclandoamorfundacion … vinimos con 5 Reciclamores a conocer el mar Anoche después de abrir el corazón alrededor de una fogata y llorar de felicidad, y agradecimiento, pasé a llorar de tristeza con este robo… porque la verdad es difícil entender que a uno le pase esto Me gustaría que se vieran los videos que les puse deslizando a la derecha, porque me parece bakano que escuchen la historia de la foto mental que nos tomamos anoche… porque esa foto no la puede robar nadie… esta en la mente y en el corazón para siempre…. A parte tienen que ir a la ultima foto, que es la foto que hace que todo valga la pena❤️Lastimosamente el hotel no fue tan solidario y a pesar de que fue dentro del hotel no quisieron asumir nada de responsabilidad, la policía hizo ronda anoche pero no encontraron al ladrón. Afortunadamente no me apuñalo ni nada, pero cuando me jalo me lastimo mucho el brazo y ahorita me duele mucho moverlo. Pero bueno, acá seguimos en Santa Marta viviendo este sueño, por ahora cómo estoy sin celular no les puedo mostrar mucho, pero trataremos de mantenerlos informados porque se que hay mucha gente que estaba pendiente de este viaje… Gracias a todos los que han aportado para que esto sea una realidad y Gracias a Dios que estoy viva contando esta historia! Los amo», concluyó con sentimiento la creadora de contenidos en su cuenta de Instagram.

Sara o «Marce», quizá las dos, gozan del cariño y apoyo de miles de personas, algunos famosos opinaron en su post:

» Qué dolor verte contar esta historia. Qué dolor tanta indolencia. Haces tanto bien que Dios y la tierra retribuirán con creces tus actos llenos de bondad. Lo lamento en el alma Sari. Te quiero. (Bueno a Marce también)» «Por otro lado querida @marcelarecicladora qué belleza de viaje para todos ustedes a pesar de ese momento de angustia y triste cuando te robaron. Todo lo demás tan poderoso!» «Un fuerte abrazoooo eres una guerrera! ❤️❤️❤️ abrazos a toda la Fundacion @reciclandoamorfundacion los queremos» » Todo lo que logras con este sueño tan hermoso y poderoso no se lo puede robar nadie! Toda mi admiración y apoyo para lo que necesites Marce! Te quiero!», comentarios de Fonseca, Claudia Bahamón y Ana Sofía Henao.

