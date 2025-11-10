Inflación de Colombia aumenta ligeramente en octubre

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El DANE informa que la inflación en Colombia subió a 5,51% anual en octubre. Recreación, salud y restaurantes fueron las divisiones que más subieron, mientras que alimentos bajaron un -0,35%.

Minuto30.com .- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia registró un leve repunte en octubre de 2025. La variación anual se ubicó en 5,51%, superando en 0,10 puntos porcentuales la cifra del mismo mes del año anterior. Este resultado mantiene la presión sobre el costo de vida de los colombianos.

¿Qué Subió Más?

La variación mensual del IPC fue de 0,18% y estuvo impulsada principalmente por los gastos en Recreación y cultura (0,81%) y Salud (0,65%). Los mayores incrementos de precio se vieron en:

Paquetes turísticos completos (3,36%) y cines y teatros (3,00%).

Productos farmacéuticos (0,94%) y consultas médicas especializadas (0,34%).

Los Mayores Aumentos Anuales

En el análisis anual, las divisiones que más han encarecido el costo de vida son:

Restaurantes y hoteles: con la mayor variación anual, llegando al 7,61%.

Educación: con el segundo mayor incremento, registrando un 7,34% anual.

Buena Noticia: Alimentos Bajaron

La única división que dio un respiro a los hogares fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró una variación mensual negativa de -0,35%, siendo esta la menor variación del mes.

Las Ciudades con Más Presión

A nivel regional, según el DANE, las ciudades que registraron la mayor variación anual de la inflación en octubre fueron:

Bucaramanga: 6,17%

Pereira: 6,02%

Villavicencio: 5,99%

Encuentre acá el informa completo del DANE