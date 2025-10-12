Foto: Redes Sociales
¡Infierno en Lima! Polvorería explotó y dejó 80 casas destruídas, 4 heridos y varios animalitos quemados

Resumen: A pesar de la magnitud del fuego, las autoridades confirmaron que no se reportaron víctimas mortales pero si 4 personas heridas; también varios animales resultaron quemados

Minuto30.com .- Una colosal emergencia se desató en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores, Perú, luego de que explotara un polvorín en un taller de pirotecnia, ubicado en la avenida El Centenario, en el sector Virgen del Buen Pastor.

El voraz incendio, que inicio a las 5;30 de la tarde de este sábado 11 de octubre, consumió al menos 80 viviendas, dejando a decenas de familias damnificadas y cuatro personas lesionadas, dos por inhalación de humo y dos más con leves quemaduras.

La emergencia, catalogada como código 3 (alto riesgo), movilizó a más de 30 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes enfrentaron serias dificultades debido a la falta de agua y el mal estado de las vías.

Varios animales resultaron con graves afectaciones debido a quemaduras e inhalación de humo, por lo que fueron atentidos de urgencia por voluntarios

A pesar de la magnitud del fuego, las autoridades confirmaron que no se reportaron víctimas mortales aunque si 4 heridos entre la población. Sin embargo, el incendio sí afectó a varios animales, los cuales resultaron heridos o quemados. Un equipo de voluntarios y un veterinario ya brindan atención a los animalitos afectados.

El Estado Responde con Ayuda Humanitaria

El Gobierno peruano activó acciones inmediatas. El presidente de la República, José Jerí Oré, recorrió la zona afectada para supervisar la respuesta, asegurando que el «Estado está presente en Pamplona Alta».

El fuego ha sido controlado, y la prioridad ahora es atender con «rapidez, dignidad y humanidad» a las familias damnificadas. así como a los lesionados. El Gobierno ha coordinado la entrega de carpas, colchones y ayuda humanitaria, además de activar la atención médica en la zona.

En medio de las devastadoras y fuertes llamas, la tragedia en el distrito de San Juan de Miraflores adquirió un cariz macabro: los juegos pirotécnicos almacenados en el taller explotaron continuamente, provocando que el cielo nocturno se iluminara con destellos festivos justo en el momento en que el incendio consumía más de ochenta viviendas.

