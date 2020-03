El engaño y la mentira acompañan siempre al infiel, su esencia parte en creer que se aprovecha del otro sin importar el daño que le hace. Las consecuencias de ser descubierto pueden ser no gratas y el resultado podría llegar incluso a quedarse sin nada.

Para infortunio del hincha poderoso, al Deportivo Independiente Medellín le podría pasar o le está pasando lo del infiel y todo por las acciones que el “Embeleco de don Raúl” presenta en el manejo que le da a su equipo.

Infiel podría ser catalogado Aldo Antonio Bobadilla si se evidencia como lo ha mostrado hasta ahora que con la nómina que el mismo avaló no es capaz de sacar adelante los resultados necesarios que permitan tener el equipo en los primeros lugares de la Liga y un protagonismo en la Copa Libertadores.

El engaño y la mentira ha sido la característica de la nefasta dirigencia del “Equipo del Pueblo” y más cuando quieren ilusionar al seguidor rojo con las mismas contrataciones de siempre donde sin rubor alguno traen extranjeros que no marcan diferencia.

El “Embeleco de don Raúl” se aprovecha del sentimiento del hincha, su esencia es mentir y aprovecharse de unos ingresos extra que le dejará el fiel, aquel que de verdad ama su equipo y que mantiene la ilusión de verlo ganar en la Liga y en la misma Copa.

La nefasta dirigencia y el experto en supermercados y tiendas de barrio no han calculado el daño que le hacen al patrimonio más importante de la institución y es precisamente su hinchada. Poco a poco la están acabando sin importarles el significado que presenta el equipo para su seguidor.

Las consecuencias se verán muy pronto y el mismo será descubierto. Un timonel que avaló un grupo de jugadores que son más de lo mismo y donde aprueba extranjeros que no los pone a jugar, se asimila a lo que caracteriza al infiel.

La esperanza y el deseo de la hinchada poderosa es que no le pase lo del infiel porque sabe que el resultado no es otro que quedarse sin nada y lo mismo se resume en una Liga y en una Copa.

Que Aldo Antonio Bobadilla reaccione, retome el rumbo y corrija lo necesario para que no se muestre ante su hinchada poderosa como el infiel.

@emecorrea