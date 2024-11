En redes sociales se viralizó un video en el que una mujer llegó hasta una EPS a reclamarle a quien seria la amante de su esposo, por presunto caso de infidelidad.

En el clic se logra ver el momento en el que la mujer entró con toda la furia a golpear la ventana de la EPS , insultando a una enfermera.

Según la mujer, la señora de la salud, no atendía los pacientes si no que los conquistaba.

Un caso bastante similar, al de la Sijin, donde el hombre encuentra a su mujer con el amante y compañero de trabajo.

La mujer que llegó hasta la EPS intentaba ser controlada por el guardia del seguridad, situación que era en vano.

Pues la mujer iba decidida en dejar en descubierto a la amante de su marido

¿Dónde ocurrió este episodio en EPS?

El hecho se dio en Soledad (Atlántico),

En este lugar, la mujer gritaba que»¡Sal y dame la cara! Aquí tengo las pruebas. ¿Qué clase de profesional eres? ¡Llámenme al jefe de esa…! Dime lo que hablabas de mí», esto mientras golpeaba con todas las fuerzas el vidrio de atención al usuario.

Se escucha además en la grabación que esta mujer acusaba a la trabajadora de la salud de tener relaciones sexuales con los pacientes que llegaban al lugar par ser atendidos. “No me toquen. Publícalo, publícalo. Se culea con los pacientes allá adentro y la gente muriéndose aquí adentro”, gritaba la señora.

Esto dicen las redes sociales del caso:

“Jaja ja el vigilante no aguanta la risa”, “tienes que reclamarle es a tu marido”, «Si usted sabe que su marido o su esposa le está pegando los cachos, no haga ese ridículo y no se exponga a la burla, acabé la relación y punto”.

