“INFELICES” estarían Bradley Cooper e Irina Shayk, a punto de terminar su noviazgo

Una fuente cercana a la pareja de famosos Bradley Cooper e Irina Shayk le confesó a un medio estadounidense que el actor y la modelo estarían a muy poco de romper su relación.

“Son infelices… Lo han estado intentado durante meses”, dijo esta persona al portal norteamericano Page Six, haciendo referencia al difícil momento que estaría viviendo el actor de Hollywood y la modelo rusa, exnovia del futbolista Cristiano Ronaldo.

Los rumores sobre el posible final del noviazgo que Shayk y Cooper tienen desde 2015 empezaron desde el momento que se estrenó la cinta “A star is born“, cuya promoción hizo ver que los dos protagonistas, Bradley y la cantante Lady Gaga, tenían una amistad muy profunda y sus gestos decían que posiblemente había más que una relación laboral y amistosa entre ellos.

Los chismes se consolidaron cuando los dos actores interpretaron la canción “Shallow” en la pasada gala de los premios Óscar, en la que los dos estaban nominados y la intérprete de “Born this way” salió victoriosa en la categoría de Mejor canción. Durante el performance no se pudo ocultar la química entre las dos estrellas y los comentarios en redes no se hicieron esperar, al punto que la misma Gaga tuvo que desmentir los rumores en varias entrevistas posteriores a la ceremonia.

Por el momento ni Bradley, ni Irina han confirmado la ruptura.