in

Esta semana, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, estuvo en Los Ángeles en la conferencia mundial del Instituto Milken y allí indicó que los trabajadores de las construcciones para el Mundial de Qatar 2022 han brindado “dignidad y orgullo”, a pesar de que casi 6.500 de ellos han muerto durante la construcción de los escenarios deportivos.

Ante la situación, Infantino manifestó: “Cuando hablamos de este tema, que es el trabajo, del trabajo duro… Estados Unidos es un país de inmigración, mis padres también emigraron de Italia a Suiza. Cuando le das trabajo a alguien, incluso en condiciones difíciles, le das dignidad y orgullo. No es caridad. No le das algo a alguien y dices: ‘Quédate donde estás. Yo te doy algo y me siento bien’.

Le puede interesar

A parte de eso, el dirigente agregó que 6.000 personas podrían estar muriendo en otros sitios, por lo que puntualizó que la Fifa no está para ser la policía del mundo y no es la responsable de todo lo que sucede.

Cuando se le preguntó a Infantino que si una parte de las ganancias que queden del Mundial serán para compensar a las familias de los empleados que han fallecido en medio de las obras, el suizo desvió el tema y aseguró que habían logrado introducir un salario mínimo junto a mejores derechos laborales.

“Gracias a la Fifa, gracias al fútbol, se ha contribuido a un cambio social positivo en Qatar. Estas polémicas ciertamente han ensombrecido la preparación”, expresó Infantino.

Desde el 26 de octubre de 2015, Gianni Infantino es el presidente de la Fifa.