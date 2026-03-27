¡Inesperado giro! Frisby Colombia pierde batalla legal en Europa y ahora le exigen millonaria indemnización

Resumen: Frisby España obtuvo un fallo a su favor que le permite usar la marca en Europa, tras un proceso legal en el que se determinó que no existía infracción. Luego de la decisión, la empresa anunció que reclamará una indemnización por las pérdidas económicas sufridas durante el tiempo en que no pudo operar y avanza en la apertura de sus primeros restaurantes.

La disputa por el uso de la marca Frisby en Europa llegó a un punto decisivo tras un fallo judicial que favoreció a la empresa registrada en España, permitiéndole continuar con sus planes de operación bajo ese nombre en territorio europeo. La decisión marca un giro en un proceso legal que se extendió durante varios meses y que mantuvo la atención tanto en Colombia como en el exterior.

El vocero y representante legal de Frisby España, Charles Dupont, explicó que el fundamento del fallo radica en un principio clave del derecho de marcas: “No podemos hacer una infracción de marca a una marca que no existe”. Según indicó, la compañía colombiana intentó demostrar que su marca tenía reconocimiento suficiente en España, pero el tribunal no consideró que esa notoriedad aplicara de manera general en ese mercado.

Un proceso legal que frenó la operación

La controversia inició en mayo del año anterior y, durante su desarrollo, la empresa en España vio interrumpidas sus actividades comerciales. De acuerdo con Dupont, las medidas que impedían el uso del nombre fueron finalmente revocadas, lo que habilita a la compañía para abrir y operar con normalidad.

“Las medidas cautelares de dejar de usar la marca fueron revocadas en su totalidad. Entonces ahora eso quiere decir que nuestra empresa puede abrir, puede operar y el auto reconoce que no hay infracción de una marca que no existe en Europa y que tampoco la marca es notoria”, señaló.

El representante también insistió en que la actuación de la empresa fue legítima y descartó cualquier señalamiento de competencia desleal. Incluso aseguró que, antes de que el conflicto escalara, se plantearon alternativas a la firma colombiana, incluyendo posibles acuerdos o compensaciones, pero no prosperaron.

Reclamo económico tras el fallo

Con la decisión a su favor, Frisby España ahora busca una compensación económica por las afectaciones derivadas del proceso. Según lo expuesto por su portavoz, las pérdidas no solo se relacionan con la imposibilidad de operar durante varios meses, sino también con los costos legales asumidos.

Entre las solicitudes planteadas se incluyen tres componentes principales: un monto cercano a 500.000 euros por el tiempo en que no pudieron abrir al público, 200.000 euros correspondientes a ganancias proyectadas en un periodo de cuatro meses y el pago de los ingresos que, según sus cálculos, habrían obtenido entre mayo y diciembre de 2025.

Dupont también afirmó que el impacto no fue únicamente financiero. A su juicio, la percepción pública del caso en Colombia estuvo influenciada por información que calificó como inexacta. “Nuestra tesis es que han difundido una narrativa al público colombiano que era falsa”, sostuvo, al referirse al respaldo que recibió la marca original en redes sociales.

Planes de apertura y propuesta de marca

Superado el obstáculo legal, la compañía española avanza en la apertura de sus primeros puntos de venta. De acuerdo con lo anunciado, serán cinco restaurantes distribuidos en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga y Sevilla. Para ello, ya cuentan con infraestructura en cocinas y procesos de contratación en marcha, con la expectativa de vincular a cerca de 50 trabajadores.

En cuanto a la propuesta gastronómica, Dupont aclaró que no se tratará de una réplica exacta del concepto colombiano. Aunque reconoció similitudes inevitables en algunos productos, señaló que la intención es ofrecer una carta con influencias diversas. “Cualquier persona puede hacer pollo apanado con miel”, comentó, al referirse a uno de los elementos más representativos asociados a la marca en Colombia.

Por ahora, no se ha confirmado si la identidad visual será idéntica o si tendrá modificaciones, ya que la empresa continúa afinando detalles relacionados con su imagen en el mercado europeo.

Silencio desde Colombia

Hasta el momento, Frisby Colombia no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la decisión judicial. El caso fue analizado por la Audiencia Provincial de Alicante, instancia que resolvió el litigio. Mientras tanto, se contempla la posibilidad de que la empresa colombiana evalúe nuevas acciones legales, como una eventual apelación o la búsqueda de un acuerdo, escenarios que anteriormente no se concretaron.

El desenlace del proceso no solo redefine el uso de la marca en Europa, sino que también abre un nuevo capítulo marcado por reclamaciones económicas y estrategias empresariales en dos mercados distintos.