La actriz Inés Prieto, quien interpretó a doña Hortensia en ‘Pasión de Gavilanes’, estuvo en entrevista con reconocido programa donde detalló que estuvo 24 días hospitalizada, de los cuales 13 estuvo en una Unidad de Cuidados Intensivos.

“Yo tenía dolor de garganta y uno cree que es de pronto una gripa, pero era necesario ir a urgencias porque pues se deja uno en la casa y se puede agravar. Llegamos con mi hija y estuvimos como 18 horas sentadas en una silla con el oxígeno y esperando que nos atendieran y ya poco a poco empiezo a bajar la saturación”, recordó en el programa ‘La Red’ del Canal Caracol.

«Ya recuperé la voz porque quedé totalmente sin voz y también la parte física cuando me fueron a parar las piernas no me respondieron”, señaló la actriz, y afirmó que bajó 13 kilos.