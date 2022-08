Este lunes, 22 de agosto, el Ineos anunció la presencia de Egan Bernal en la Vuelta a Alemania, la cual será su segunda competencia oficial luego de su regreso tras el grave accidente que sufrió el 24 de enero del presente año. El ciclista reapareció la semana pasada en el Tour de Dinamarca.

Cabe mencionar que la carrera alemana se disputará a partir de este miércoles, 24 de agosto hasta el próximo domingo 28.

Bernal contará con la compañía de sus compañeros los británicos Ben Bullet y Adam Yates, el italiano Filippo Ganna, el alemán Kim Heiduk y el belga Laurens De Plus.

El campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021 tras esta carrera volvería a la competencia en septiembre en territorio italiano.

We'll be seeing you on Wednesday, #DeineTour! 🇩🇪

Here's how your Grenadiers will line up in Germany 👊 pic.twitter.com/BjS3TTjsMe

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 22, 2022