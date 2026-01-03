«Su indulgencia ha sido cómplice»: Andrés Julián Rendón arremete contra Petro tras captura de Maduro

Resumen: El gobernador aprovechó la coyuntura para señalar que, así como el Gobierno Nacional ha "contemporizado" con Maduro, lo ha hecho también con grupos armados ilegales en Colombia como las FARC, el ELN y el Clan del Golfo

Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció con firmeza tras conocerse la imagen de Nicolás Maduro bajo custodia de autoridades estadounidenses a la lleada a Nueva York.

El mandatario antioqueño no solo celebró la detención del líder chavista, sino que calificó la relación del presidente Gustavo Petro con el régimen venezolano como una “indulgencia abierta y cómplice”.

Rendón, quien ha mantenido una postura crítica frente a la Casa de Nariño, aseguró que este 3 de enero de 2026 representa un día de justicia para los millones de víctimas del aparato de opresión en el vecino país.

El “alivio” para las víctimas

Para el gobernador, la captura de Maduro es la respuesta a años de violaciones sistemáticas de derechos humanos. En su declaración, enumeró los crímenes por los cuales, a su juicio, el capturado debe responder ante la justicia internacional:

Desapariciones forzadas y persecución a la oposición.

Corrupción estructural y alianzas con el narcotráfico.

Exilio forzado de más de siete millones de venezolanos (muchos de los cuales residen hoy en Antioquia).

“Por las víctimas, por el reencuentro de miles de familias, por la democracia y la libertad, Maduro y sus secuaces deben responder y pagar por sus crímenes”, sentenció Rendón a través de sus canales oficiales.

Críticas a la política de “Paz Total”

El gobernador aprovechó la coyuntura para señalar que, así como el Gobierno Nacional ha “contemporizado” con Maduro, lo ha hecho también con grupos armados ilegales en Colombia como las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Según Rendón, la imagen de Maduro capturado es un recordatorio de que los responsables del crimen transnacional deben enfrentar las consecuencias de sus actos.

Esta declaración se suma a la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, consolidando un bloque de opinión desde Antioquia que respalda la intervención estadounidense y exige un cambio de rumbo en las relaciones diplomáticas de Colombia.

