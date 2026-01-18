Resumen: En un primer intento de control, la Policía evaluó el uso de un dispositivo eléctrico (Taser), pero el sujeto logró refugiarse en el fondo de la casa, manteniendo una actitud desafiante y agresiva.

Individuo atacó a machete a un policía que atendía una denuncia por violencia intrafamiliar en Envigado

Minuto30.com .- Una mañana que debía ser de tranquilidad dominical se transformó en un violento episodio de orden público este 18 de enero. Un joven, hijo mayor de una familia local, protagonizó un angustiante atrincheramiento en su vivienda aprovechando que sus padres y su hermano menor habían salido a misa.

El incidente, que según versiones preliminares estaría relacionado con problemas de salud mental y consumo de sustancias, obligó al despliegue de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos para evitar una tragedia mayor dentro del inmueble.

El atrincheramiento: Objetos lanzados y bloqueos

Los vecinos alertaron a las autoridades al observar cómo el hombre comenzaba a lanzar por el balcón ropa, vajilla y diversos objetos decorativos del hogar. Al llegar la patrulla, el joven bloqueó la entrada principal atravesando un armario, impidiendo el acceso inicial de los organismos de socorro.

En un primer intento de control, la Policía evaluó el uso de un dispositivo eléctrico (Taser), pero el sujeto logró refugiarse en el fondo de la casa, manteniendo una actitud desafiante y agresiva.

Un policía herido y el uso del arma de dotación

Ante el riesgo inminente, los uniformados decidieron ingresar de manera táctica a través del balcón. El momento de mayor tensión ocurrió cuando intentaban entrar a una habitación posterior.

El joven atacó de forma sorpresiva a uno de los policías con un machete, propinándole una herida en la cabeza. En ejercicio de su defensa legítima, el uniformado accionó su arma de dotación en tres oportunidades. Uno de los proyectiles impactó al agresor en una de sus piernas, lo que permitió finalmente reducirlo y desarmarlo.

Tanto el uniformado como el joven fueron trasladados a centros asistenciales bajo custodia.

Según el reporte oficial, se encuentra fuera de peligro y bajo observación por la lesión sufrida en el cráneo.

Entre tanto el agresor, una vez reciba el alta médica, deberá enfrentar un proceso judicial por el presunto delito de tentativa de homicidio contra servidor público.

Este lamentable hecho vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de rutas de atención inmediata para familias con pacientes que padecen crisis de salud mental combinadas con adicciones.