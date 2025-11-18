Resumen: El adelanto de ‘Única’, la nueva canción de Karol G, desató especulaciones sobre su situación sentimental con Feid debido a su tono melancólico y a recientes señales en eventos públicos y redes sociales. La artista estrenará este sencillo el 20 de noviembre, con una propuesta más introspectiva y una nueva estética que marcaria un cambio en su etapa musical. Mientras tanto, los fans se debaten entre la emoción por su próximo lanzamiento y la intriga sobre lo que podría estar pasando en su vida personal.

¿Indirecta? Nueva canción de Karol G enciende los rumores sobre su relación con Feid: “No hubo futuro

La expectativa por el próximo lanzamiento de Karol G tomó un giro inesperado luego de que un adelanto de su sencillo ‘Única’ encendiera una ola de conjeturas sobre su vida sentimental. Aunque la paisa había sido noticia por su arrasador triunfo en los Latin Grammy 2025, esta vez la atención se centró en un tema más personal: su relación con Feid.

El fragmento publicado por la artista el 17 de noviembre revolucionó las redes sociales. En él, Karol G recita un mensaje cargado de nostalgia y sinceridad emocional, palabras que muchos interpretaron como una señal de un posible fin de su romance con el cantante paisa.

Un adelanto que dejó más preguntas que respuestas

En el clip, la artista expresa:

“Nos dimos el lujo de vivir lo que nunca debimos. No hubo futuro, pero hubo verdad… hay amores que solo caben en una noche, pero se quedan viviendo en uno para siempre”.

El tono melancólico llevó a que sus seguidores comenzaran a unir pistas, pues desde hace semanas circulaban rumores sobre el estado de la relación. La ausencia de Feid en el más reciente show de Karol G en los Latin Grammy, sumada a la disminución de interacciones entre ambos en redes sociales, ya había despertado sospechas.

La especulación aumentó aún más cuando Karol G llegó sola a la alfombra roja del evento, luciendo un vestido negro de escote pronunciado, un estilo muy diferente a sus habituales atuendos coloridos.

Esto le podría interesar: ¡Miami ardió! James Rodríguez y Luisa Duque se robaron el show con un romántico beso antes del partido

‘Única’ llega con nueva estética y una vibra más introspectiva

La canción se estrenará el próximo 20 de noviembre y marca la primera colaboración de la artista con el reconocido productor puertorriqueño Tainy en esta nueva etapa musical. Karol G dejará atrás la estética vibrante de ‘Tropicoqueta’ para entrar en un universo más sobrio, simbólico y emocional.

Fans entre la emoción y la intriga

En cuestión de minutos, las publicaciones de ‘Única’ se llenaron de comentarios. Mientras algunos fanáticos buscaban señales sobre su situación amorosa, otros celebraban el inicio de una nueva fase en su carrera.

Por ahora, ninguno de los dos artistas ha confirmado o desmentido los rumores. Con el lanzamiento a la vuelta de la esquina, todas las miradas siguen puestas en Karol G, su música… y lo que pueda revelar entre líneas.