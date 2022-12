Al ‘Indio’ Ramírez le coquetea Atlético Nacional y un grande del FPC

in

Una cosa es tener que presentarse y otra muy diferente es que sean tenidos en cuenta por el cuerpo técnico. Esta es la situación de Juan Pablo el ‘Indio’ Ramírez, futbolista que pertenece a Atlético Nacional y debe regresar luego de culminar su préstamo con América Mineiro de Brasil.

El conjunto brasileño no hizo uso de la opción de compra por el volante colombiano y ahora este tendrá que retornar al verde. No obstante, su futuro no estaría en el ‘Rey de Copas’ y, nuevamente, saldría cedido.

Conforme a la información de Eduardo Luis López, narrador de Win Sports, el ‘Indio’ fue interrogado por el Junior de Barranquilla, club que busca un volante 10 y que tras insistir por varios días por Brahian Alemán y no recibir una respuesta positiva, miraría más opciones.

🚨 En la búsqueda de alternativas que ha tenido #Junior al caso de Brahian Alemán (33), ya inició conversaciones con Juan Pablo ‘Indio’ Ramírez (25); confirmado como contó @EduardoLuisFut 🔴⚪️🔵 👀 El volante que pertenece a #AtléticoNacional también tiene ofertas de Brasil pic.twitter.com/c1nUeSCBB9 — Pipe Sierra (@PSierraR) December 29, 2022

Más noticias de Deportes