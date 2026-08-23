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Resumen: Un niño de cinco años murió en Cali después de ser alcanzado por un proyectil durante un ataque armado contra un hombre de 20 años en el barrio Altos del Jordán. El menor fue trasladado a un centro asistencial, pero falleció por la gravedad de las heridas. La Policía investiga el caso y busca identificar a los responsables, mientras una de las hipótesis apunta a un presunto caso de intolerancia.

¡Indignante tragedia! Niño de 5 años murió tras ser alcanzado por una bala en Cali

Una tragedia se registró en el barrio Altos del Jordán, en Cali, luego de que un niño de apenas cinco años resultara alcanzado por un proyectil durante un ataque armado dirigido contra un hombre de 20 años.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el atentado ocurrió cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra el joven. El hombre atacado también resultó herido y permanece bajo atención médica.

En medio de los disparos, uno de los proyectiles alcanzó al menor, quien fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el niño falleció pese a los esfuerzos médicos.

El menor no tenía relación con el ataque

La Policía Metropolitana de Cali aclaró que el niño y su familia no tenían ningún vínculo con el hombre que era objeto del atentado, ni con las circunstancias que habrían provocado el ataque.

Las autoridades señalaron que el menor terminó afectado de manera accidental en medio de la acción armada. El caso generó rechazo por tratarse de un niño que no estaría relacionado con los hechos investigados.

Según explicó el coronel Carlos Latorre, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, la principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a un presunto caso de intolerancia como posible origen del ataque.

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Esta línea de investigación busca establecer qué ocurrió antes de los disparos y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a los agresores a atentar contra el joven de 20 años.

Policía busca a los responsables

Después del ataque, unidades de investigación criminal se desplazaron hasta la zona para comenzar la recopilación de elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

La Policía adelanta la recolección de material probatorio con el objetivo de identificar a las personas que participaron en el atentado y establecer su paradero.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que entregue cualquier información que pueda contribuir a avanzar en la investigación y localizar a los responsables del ataque.

Mientras continúa el proceso investigativo, el hombre de 20 años que era el objetivo del atentado permanece recibiendo atención médica. Las autoridades buscan determinar las circunstancias exactas del hecho y avanzar en la identificación de quienes participaron en el ataque que terminó con la muerte del menor.