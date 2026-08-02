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    ¡Indignante! Queda en video la brutal agresión de un sujeto contra una mujer en Robledo

    Tras la fuerte agresión, ella se levanta y, de manera inverosímil, comienza a irse detrás del hombre mientras intenta peinarse y arreglarse el cabello

    Publicado por: SoloDuque

    golpiza robledo
    ¡Indignante! Queda en video la brutal agresión de un sujeto contra una mujer en Robledo

    Resumen: Ante este complejo panorama, la ciudadanía hace un llamado a la Policía Metropolitana y a la Secretaría de las Mujeres para que se investigue el caso, se identifique al agresor y se brinde el acompañamiento psicológico y legal pertinente a la víctima.

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    Minuto30.com .- Un nuevo y repudiable caso de intolerancia y violencia genera profunda indignación en Medellín. A través de las redes sociales se ha viralizado un video aficionado que capta el momento exacto en el que un hombre ataca salvajemente a una mujer en unas escaleras públicas del sector de Robledo, justo frente a la unidad residencial La Toscana. La comunidad hace un llamado urgente a las autoridades para investigar el hecho.

    Las imágenes, que han desatado una ola de rechazo entre los internautas y habitantes de la capital antioqueña, evidencian un violento altercado en plena vía pública entre un hombre y una mujer.

    Insultos y escalada de violencia

    Según se puede observar y escuchar en la grabación que circula en redes, el altercado comenzó con un fuerte intercambio verbal. Ambos implicados sostenían una acalorada discusión, cruzando insultos y palabras de grueso calibre que alertaron a quienes transitaban por la zona.

    En medio del cruce de reproches, la tensión subió de nivel cuando la mujer tomó una piedra e intentó lanzarla contra el sujeto. Sin embargo, el proyectil no logró impactarlo ni rozarlo.

    El brutal ataque en las escalas

    Lo que parecía terminar tras el fallido lanzamiento de la piedra, se convirtió en una agresión física desproporcionada. El video muestra cómo el hombre comienza a subir las escalas, pasando por el lado de la mujer. Repentinamente, en un acto de furia, el sujeto se da la vuelta, la toma fuertemente del cabello y, con una fuerza desmedida, le da una vuelta en el aire hasta arrojarla violentamente contra el piso.

    Tras el grave impacto que sufrió la víctima contra el suelo, el agresor se agacha a recoger lo que aparentemente es un teléfono celular y continúa su camino subiendo las escaleras con total frialdad, dejando a la mujer tendida en el lugar.

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    Lo que ha causado gran desconcierto entre los usuarios que han visto el clip, es la reacción posterior de la mujer. Tras la fuerte agresión, ella se levanta y, de manera inverosímil, comienza a irse detrás del hombre mientras intenta peinarse y arreglarse el cabello.

    Ante este complejo panorama, la ciudadanía hace un llamado a la Policía Metropolitana y a la Secretaría de las Mujeres para que se investigue el caso, se identifique al agresor y se brinde el acompañamiento psicológico y legal pertinente a la víctima.

    ColombiaOscura publicó el video que circula en redes

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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