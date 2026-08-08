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    ¡Indignante! Cámara capta a mujer abandonando a un perrito a pleno sol a las afueras de la perrera de La Estrella

    Si reconoce a la mujer o al vehículo, denúncielos ante las autoridades: el abandono animal es penalizado en Colombia

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Indignante! Cámara capta a mujer abandonando a un perrito a pleno sol a las afueras de la perrera de La Estrella

    Resumen: Una mujer abandonó a un perrito en las instalaciones de la perrera municipal 'El Arca' en La Estrella, dejándolo al borde de la deshidratación.

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    Minuto30.com .- Las redes sociales en el sur del Valle de Aburrá estallaron en indignación tras conocerse un grave caso de presunto maltrato y abandono animal. Una ciudadana fue expuesta a través de imágenes de seguridad luego de dejar a un perrito a su suerte a las afueras de las instalaciones de El Arca, el centro de bienestar animal y perrera del municipio de La Estrella.

    El hecho, que ha generado un rechazo unánime por parte de los colectivos animalistas y la comunidad en general, evidencia una preocupante falta de empatía y responsabilidad en la tenencia de mascotas.

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    Mujer abandona a un perrito en La Estrella y en video quedó. Cortesía

    Abandono cruel y premeditado

    De acuerdo con la denuncia ciudadana que llegó a Minuto30, la mujer habría planeado su accionar para evitar ser confrontada. Aprovechó un momento en el que las instalaciones de El Arca se encontraban sin personal disponible para la recepción o atención de animales, dejando al perrito amarrado y completamente solo en la vía pública.

    La situación del animal se agravó rápidamente debido a las condiciones climáticas. Al quedar expuesto de manera directa a los rayos del sol, sin posibilidad de buscar sombra, refugio ni acceso a agua potable, el perrito sufrió un golpe de calor que lo llevó al borde de una severa deshidratación antes de ser auxiliado.

    Mujer abandona a un perrito en La Estrella y en video quedó. Cortesía

    Mujer abandona a un perrito en La Estrella y en video quedó. Cortesía

    El abandono animal es un delito

    La comunidad animalista del sur del Valle de Aburrá ha levantado su voz para recordar que los animales son seres sintientes y no objetos que puedan ser desechados cuando se convierten en una «molestia».

    Cabe recordar que, bajo la legislación colombiana (Ley 1774 de 2016), el abandono y la negligencia que pongan en riesgo la vida o la salud de un animal son considerados formas de maltrato, delitos que conllevan sanciones económicas significativas e incluso penas de prisión dependiendo de la gravedad de las afectaciones al animal.

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    Mujer abandona a un perrito en La Estrella y en video quedó. Cortesía

    Llamado a la solidaridad y la denuncia

    El perrito ya se encuentra recibiendo atención y estabilización, pero la indignación persiste. Los habitantes de La Estrella han iniciado una campaña digital para evitar que este acto de crueldad quede impune.

    Las autoridades y los defensores de los animales solicitan el apoyo de la ciudadanía:

    Identificación: Si alguien reconoce a la persona que aparece en las imágenes difundidas en redes sociales, se pide entregar la información a la Policía Ambiental.

    Difusión: Compartir el caso ayuda a generar presión social y a concientizar sobre las consecuencias del abandono.

    Responsabilidad: Se reitera el llamado a buscar canales legales y fundaciones de adopción en caso de no poder continuar con el cuidado de una mascota, en lugar de dejarlos a su suerte en la calle.

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    Mujer abandona a un perrito en La Estrella y en video quedó. Cortesía

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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