¡Indignante! Cámara capta a mujer abandonando a un perrito a pleno sol a las afueras de la perrera de La Estrella

Resumen: Una mujer abandonó a un perrito en las instalaciones de la perrera municipal 'El Arca' en La Estrella, dejándolo al borde de la deshidratación.
Minuto30.com .- Las redes sociales en el sur del Valle de Aburrá estallaron en indignación tras conocerse un grave caso de presunto maltrato y abandono animal. Una ciudadana fue expuesta a través de imágenes de seguridad luego de dejar a un perrito a su suerte a las afueras de las instalaciones de El Arca, el centro de bienestar animal y perrera del municipio de La Estrella.
El hecho, que ha generado un rechazo unánime por parte de los colectivos animalistas y la comunidad en general, evidencia una preocupante falta de empatía y responsabilidad en la tenencia de mascotas.
Abandono cruel y premeditado
De acuerdo con la denuncia ciudadana que llegó a Minuto30, la mujer habría planeado su accionar para evitar ser confrontada. Aprovechó un momento en el que las instalaciones de El Arca se encontraban sin personal disponible para la recepción o atención de animales, dejando al perrito amarrado y completamente solo en la vía pública.
La situación del animal se agravó rápidamente debido a las condiciones climáticas. Al quedar expuesto de manera directa a los rayos del sol, sin posibilidad de buscar sombra, refugio ni acceso a agua potable, el perrito sufrió un golpe de calor que lo llevó al borde de una severa deshidratación antes de ser auxiliado.
La comunidad animalista del sur del Valle de Aburrá ha levantado su voz para recordar que los animales son seres sintientes y no objetos que puedan ser desechados cuando se convierten en una «molestia». Cabe recordar que, bajo la legislación colombiana (Ley 1774 de 2016), el abandono y la negligencia que pongan en riesgo la vida o la salud de un animal son considerados formas de maltrato, delitos que conllevan sanciones económicas significativas e incluso penas de prisión dependiendo de la gravedad de las afectaciones al animal. El perrito ya se encuentra recibiendo atención y estabilización, pero la indignación persiste. Los habitantes de La Estrella han iniciado una campaña digital para evitar que este acto de crueldad quede impune. Las autoridades y los defensores de los animales solicitan el apoyo de la ciudadanía: Identificación: Si alguien reconoce a la persona que aparece en las imágenes difundidas en redes sociales, se pide entregar la información a la Policía Ambiental. Difusión: Compartir el caso ayuda a generar presión social y a concientizar sobre las consecuencias del abandono. Responsabilidad: Se reitera el llamado a buscar canales legales y fundaciones de adopción en caso de no poder continuar con el cuidado de una mascota, en lugar de dejarlos a su suerte en la calle.
Llamado a la solidaridad y la denuncia
La comunidad animalista del sur del Valle de Aburrá ha levantado su voz para recordar que los animales son seres sintientes y no objetos que puedan ser desechados cuando se convierten en una «molestia».
Cabe recordar que, bajo la legislación colombiana (Ley 1774 de 2016), el abandono y la negligencia que pongan en riesgo la vida o la salud de un animal son considerados formas de maltrato, delitos que conllevan sanciones económicas significativas e incluso penas de prisión dependiendo de la gravedad de las afectaciones al animal.
El perrito ya se encuentra recibiendo atención y estabilización, pero la indignación persiste. Los habitantes de La Estrella han iniciado una campaña digital para evitar que este acto de crueldad quede impune.
Las autoridades y los defensores de los animales solicitan el apoyo de la ciudadanía:
Identificación: Si alguien reconoce a la persona que aparece en las imágenes difundidas en redes sociales, se pide entregar la información a la Policía Ambiental.
Difusión: Compartir el caso ayuda a generar presión social y a concientizar sobre las consecuencias del abandono.
Responsabilidad: Se reitera el llamado a buscar canales legales y fundaciones de adopción en caso de no poder continuar con el cuidado de una mascota, en lugar de dejarlos a su suerte en la calle.
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