Resumen: Una mujer abandonó a un perrito en las instalaciones de la perrera municipal 'El Arca' en La Estrella, dejándolo al borde de la deshidratación.

¡Indignante! Cámara capta a mujer abandonando a un perrito a pleno sol a las afueras de la perrera de La Estrella

Minuto30.com .- Las redes sociales en el sur del Valle de Aburrá estallaron en indignación tras conocerse un grave caso de presunto maltrato y abandono animal. Una ciudadana fue expuesta a través de imágenes de seguridad luego de dejar a un perrito a su suerte a las afueras de las instalaciones de El Arca, el centro de bienestar animal y perrera del municipio de La Estrella.

El hecho, que ha generado un rechazo unánime por parte de los colectivos animalistas y la comunidad en general, evidencia una preocupante falta de empatía y responsabilidad en la tenencia de mascotas.

Abandono cruel y premeditado

De acuerdo con la denuncia ciudadana que llegó a Minuto30, la mujer habría planeado su accionar para evitar ser confrontada. Aprovechó un momento en el que las instalaciones de El Arca se encontraban sin personal disponible para la recepción o atención de animales, dejando al perrito amarrado y completamente solo en la vía pública.

La situación del animal se agravó rápidamente debido a las condiciones climáticas. Al quedar expuesto de manera directa a los rayos del sol, sin posibilidad de buscar sombra, refugio ni acceso a agua potable, el perrito sufrió un golpe de calor que lo llevó al borde de una severa deshidratación antes de ser auxiliado.