Resumen: El video ha despertado una ola de comentarios sobre la degradación de la seguridad ciudadana. Muchos usuarios coinciden en que la solidaridad criminal parece ser más efectiva que la solidaridad civil

¡Indignante! Ciudadano atrapó a su ladrón en Bogotá, pero apareció un cómplice y lo «cascaron» para huir

Minuto30.com .- Una escena bizarra y cargada de violencia se registró en las últimas horas en el norte de Bogotá. Un ciudadano, víctima del robo de su iPhone, decidió no quedarse de brazos cruzados y persiguió al delincuente hasta alcanzarlo.

Sin embargo, la justicia por mano propia se vio frustrada por la aparición de un “refuerzo” criminal que permitió la huida de los asaltantes.

La persecución y el forcejeo

En videos que circulan de manera viral por redes sociales, se observa el momento en que la víctima logra reducir al presunto ladrón quien se encuentra lesionado. Durante varios segundos, el ciudadano exige la devolución de su dispositivo móvil mientras algunos transeúntes observan la escena sin intervenir.

El giro bizarro: El cómplice al rescate

Justo cuando parecía que el delincuente estaba a punto de rendirse, apareció en escena un segundo sujeto. Lejos de amedrentarse por la presencia de testigos, el cómplice arremetió violentamente contra la víctima, iniciando una riña para liberar a su compañero de andanzas.

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Ante la superioridad numérica y la agresividad de los delincuentes, el ciudadano se vio obligado a soltar al primer sospechoso. En medio del caos y los gritos de los presentes, ambos sujetos emprendieron la huida con rumbo desconocido, llevándose el costoso equipo.

El video ha despertado una ola de comentarios sobre la degradación de la seguridad ciudadana. Muchos usuarios coinciden en que la solidaridad criminal parece ser más efectiva que la solidaridad civil, ya que los delincuentes no dudan en apoyarse entre sí, mientras que la ciudadanía suele quedarse grabando con sus propios teléfonos por temor a represalias.