Indignación en redes por VIDEO de dos borrachos golpeando a dos mujeres en Charalá (Santander)

Un grave hecho de intolerancia se presentó en las últimas horas en el municipio de Charalá (Santander), donde dos mujeres fueron golpeadas por dos hombres en estado de embriaguez.

Rechazo e indignación generó la fuerte agresión física que sufrieron dos mujeres por parte de dos hombres en el municipio de Charalá, Santander. Por el momento las autoridades no se han pronunciado #Bucaramanga pic.twitter.com/I7VG9WRyn3 — Boris Tejada González (@boristejada) December 2, 2023

“Ellos venían en un taxi y nosotras estábamos cuadrando un carro y como no pudieron pasar, ellos venían peleando en el carro los dos, venían manoteándose, traían un niño, y empezaron a insultarnos porque no pudieron pasar, ellos estaban muy borrachos, y yo me fui a abrir el portón y les dije que respetaran y empezaron a pegarme y ahí empezó todo”, fue el testimonio publicado por Blu Radio.

Sigue al canal Orden Público en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va4YD6gFCCoePYGbgg2L

Lea también: VIDEO: Un hombre iba a robar a otro hasta que se dio cuenta que era un amigo

En el video que fue publicado en redes sociales se puede ver con claridad cómo los hombres agreden con puños y patadas a las dos mujeres, mientras ellas intentan defenderse, sin embargo, es casi imposible y terminan en el piso recibiendo varios golpes mientras las personas del sector salen a la calle, pero no intervienen con contundencia para frenar la agresión.

“Cuando ellos vieron que los estaban grabando empezaron a decir que nosotros le habíamos pegado a un niño, pero es mentira, nosotros tratamos de defendernos”, agregó la víctima de agresión.

Para más noticias de Colombia.