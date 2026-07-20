¡Indignación total! Niña de dos años murió tras ataque a tiros contra una panadería en Atlántico

Resumen: La muerte de una niña de dos años durante un ataque armado contra una panadería en Polonuevo, Atlántico, ha generado conmoción en la comunidad. Las autoridades investigan si el crimen estaría relacionado con un presunto caso de extorsión, mientras la Policía adelanta operativos para identificar y capturar al responsable. Entretanto, la administración municipal anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad en la población.

Una profunda consternación vive el municipio de Polonuevo, en el departamento del Atlántico, tras el asesinato de una niña de apenas dos años, quien perdió la vida luego de resultar herida durante un ataque con arma de fuego ocurrido la noche del domingo en un establecimiento comercial.

La víctima fue identificada como Celeste Osorio, quien se encontraba al interior de una panadería junto a varios de sus familiares cuando un hombre llegó hasta el lugar y abrió fuego desde una de las ventanas del establecimiento.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hecho ocurrió en una panadería ubicada en el sector central del municipio. Según las primeras investigaciones, el agresor, que se movilizaba en motocicleta, se acercó al inmueble, introdujo el arma por una ventana y realizó varios disparos hacia el interior del local, impactando a la menor en la cabeza.

Tras el ataque, familiares y personas que se encontraban en el lugar auxiliaron de inmediato a la niña, quien fue trasladada inicialmente a un centro asistencial del municipio. Debido a la gravedad de la herida, posteriormente fue remitida a una clínica del área metropolitana de Barranquilla, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

Investigan posible caso de extorsión

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer con exactitud los móviles del ataque. Una de las principales hipótesis apunta a que el hecho estaría relacionado con un presunto caso de extorsión dirigido contra la propietaria del establecimiento comercial, aunque hasta el momento esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Luego de conocerse el crimen, la Policía Nacional activó un plan de búsqueda para tratar de ubicar al responsable. Asimismo, unidades de inteligencia y de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) adelantan la recopilación de pruebas, el análisis de cámaras de seguridad y la verificación de la información suministrada por testigos, con el propósito de identificar y capturar al atacante.

La institución también hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya al esclarecimiento del caso, garantizando reserva absoluta para quienes colaboren con la investigación.

Alcalde pide refuerzo urgente de la seguridad

El homicidio de la menor generó un fuerte pronunciamiento por parte del alcalde de Polonuevo, Óscar Avilés, quien lamentó que la violencia siga cobrando la vida de menores de edad y aseguró que desde hace varios meses viene alertando sobre el deterioro de la seguridad en el municipio.

El mandatario señaló que la presencia de estructuras dedicadas a la extorsión y otros delitos ha incrementado la preocupación entre los habitantes, al tiempo que recordó que este año ya se han registrado nueve homicidios en la población, una cifra que supera ampliamente la del mismo periodo del año anterior.

Además, advirtió que la capacidad operativa de la Policía resulta insuficiente para atender las necesidades del municipio, al indicar que actualmente solo cuentan con un cuadrante conformado por una motocicleta y dos uniformados para atender a una población cercana a los 21.000 habitantes.

Ante esta situación, hizo un llamado al presidente electo, Abelardo De La Espriella, para que brinde apoyo institucional y fortalezca la presencia de la Fuerza Pública y de la Fiscalía en el municipio.

Consejo de seguridad y posibles nuevas medidas

Como respuesta al crimen, la administración municipal convocó un consejo extraordinario de seguridad con la participación de autoridades locales, departamentales y organismos judiciales para analizar la situación y definir nuevas acciones frente al incremento de la violencia.

Entre las medidas que se estudian se encuentra la posible implementación de un toque de queda, además del fortalecimiento de las estrategias de vigilancia y control para enfrentar la delincuencia en el municipio.

Mientras avanzan las investigaciones, la muerte de Celeste ha generado un profundo rechazo entre la comunidad, que exige resultados rápidos para esclarecer el caso y capturar al responsable del ataque que acabó con la vida de la menor.