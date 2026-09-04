Indignación en Santander: ICBF asume protección de niña de 6 años víctima de presunta violencia sexual

Resumen: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar activó de urgencia la ruta de atención integral. La menor ya se encuentra en un hogar especializado recibiendo acompañamiento médico y psicológico.

Minuto30.com .- Un aberrante caso de presunta violencia sexual contra una menor de apenas seis años de edad ha encendido las alarmas en el departamento de Santander. Ante la gravedad de la situación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) intervino de manera inmediata para salvaguardar la vida, la integridad y garantizar el restablecimiento de los derechos de la pequeña.

Protección y atención médica prioritaria

Carolina Restrepo Cañavera, Directora de la entidad, confirmó que las acciones correspondientes se activaron sin demora. La niña fue extraída de su entorno de riesgo y trasladada a un servicio de protección especial.

En este espacio seguro, la menor permanece bajo cuidado estricto, recibe acompañamiento psicosocial continuo y se le están prestando todos los servicios de salud requeridos para su recuperación.

Un llamado urgente a romper el silencio

Frente a este doloroso episodio, el ICBF aprovechó para enviar un mensaje contundente a los hogares colombianos. La institución reiteró que la protección de la niñez y la adolescencia es una responsabilidad primordial que comienza en el seno familiar, pero que exige la participación activa de toda la sociedad.

Las autoridades hacen un llamado a no ser cómplices con el silencio y a utilizar las líneas de atención para denunciar de manera oportuna cualquier indicio de abuso, maltrato o vulneración de derechos contra los niños, niñas y adolescentes en el país.