¡Indignación en Sabaneta! Hospital Venancio Díaz Díaz rechaza recientes agresiones contra su personal e infraestructura

Resumen: El Hospital Venancio Díaz Díaz de Sabaneta expresó su rechazo a las agresiones sufridas por su personal y los daños a la infraestructura durante el fin de semana. La institución activó protocolos internos de investigación y coordina con las autoridades para esclarecer los hechos, proteger a su equipo y garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud, recordando a la comunidad la importancia de cuidar los recursos públicos y mantener un trato respetuoso hacia los profesionales de la salud.

El Hospital Venancio Díaz Díaz de Sabaneta expresó su firme rechazo a los actos de agresión ocurridos durante el fin de semana, en los que varios miembros de su equipo fueron atacados y las instalaciones resultaron dañadas.

Estos hechos afectaron a profesionales de la salud, personal de vigilancia y otros colaboradores que cumplían con su labor, poniendo en riesgo su integridad y alterando el funcionamiento del hospital.

La dirección de la institución señaló que este tipo de conductas comprometen tanto la seguridad del personal sanitario como la prestación del servicio público esencial de salud. “Atentar contra quienes brindan cuidados de salud o contra los recursos públicos destinados a este fin es inaceptable y afecta directamente la atención que merece la comunidad”, indicó el comunicado.

Asimismo, el hospital resaltó la importancia de proteger la integridad del personal y cuidar la infraestructura y los equipos. Al respecto, indicó: “Estos bienes pertenecen a todos y su cuidado es una responsabilidad compartida; por ello, cualquier daño o uso indebido tendrá consecuencias legales y disciplinarias conforme a la ley”.

La administración ya ha activado los mecanismos internos para investigar y reportar los hechos, y coordina con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

En un llamado a la comunidad, la institución destacó la necesidad de fomentar una cultura de respeto, convivencia y corresponsabilidad, recordando que un trato adecuado hacia quienes se dedican al cuidado de la salud es clave para garantizar servicios humanos y de calidad.