¡Indignación en el exterior! Colombianos denuncian ineficiencia y «plan tortuga» en algunos consulados

Resumen: Ningún colombiano que haya hecho el enorme esfuerzo de desplazarse hasta su consulado, sacrificando su tiempo y bienestar, debería ver vulnerado su derecho democrático por culpa de la ineficiencia estatal

Minuto30.com .- La jornada electoral de los colombianos en el exterior se está viendo empañada por lo que decenas de ciudadanos califican como una falta de respeto total hacia el votante. A través de redes sociales, llueven las denuncias contra varias embajadas y consulados por presuntamente entorpecer y ralentizar el proceso de votación, en una logística tan deficiente que muchos temen que se trate de una estrategia deliberada para cansar a la gente.

El calvario en las urnas internacionales

Las quejas, amplificadas por figuras de opinión y veedurías ciudadanas, se concentran en puntos críticos:

Miami (Estados Unidos): El periodista Diego A. Santos visibilizó la indignante situación de los votantes en la Florida. Los ciudadanos denuncian filas paralizadas durante horas bajo un sol inclemente de más de 30 grados centígrados, acusando a la sede consular de operar con lentitud exasperante para provocar la deserción de los votantes.

Londres (Reino Unido): Cuentas como @ojocolombia2026 han encendido las alarmas reportando un presunto «plan tortuga» en la capital británica, afirmando que los retrasos son una táctica intencional.

El antecedente de Perú: Los ciudadanos han comparado este caos con las recientes elecciones presidenciales de Perú (abril de 2026), donde las demoras extremas obligaron a las autoridades a extender las votaciones hasta el día lunes; colapso logístico documentado y causado por la inasistencia de jurados y fallas técnicas de su organismo electoral al punto que Piero Corvetto renunció a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras los graves cuestionamientos, demoras y problemas logísticos ocurridos durante la primera vuelta de las Elecciones Generales del 12 de abril.

¿Quién debe responder por este desastre?

El reclamo ciudadano apunta hacia La Registraduría Nacional del Estado Civil (encargada de la logística electoral) y la Cancillería (responsable de las sedes diplomáticas), entes que están en la obligación ineludible de dar la cara.

Ningún colombiano que haya hecho el enorme esfuerzo de desplazarse hasta su consulado, sacrificando su tiempo y bienestar, debería ver vulnerado su derecho democrático por culpa de la ineficiencia estatal.

¡Se exigen garantías, agilidad y transparencia inmediata!