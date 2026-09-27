Indignación en el Ejército: disidencias asesinan a un soldado en Cauca y roban su cuerpo en medio de combates

Resumen: A esta hora, la tensión se mantiene en el departamento del Cauca, mientras el Ejército confirmó que las tropas continuarán desplegadas en el sector operativo exigiendo respeto por la memoria de su uniformado caído.
Minuto30.com .- El Ejército Nacional denunció y rechazó categóricamente los graves hechos ocurridos en la zona rural de El Tambo (Cauca), donde integrantes de la estructura armada ‘Carlos Patiño’ asesinaron a un soldado profesional y, en un acto violatorio del Derecho Internacional Humanitario, hurtaron su cadáver.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la institución militar sobre esta emergencia, los detalles de los combates y las implicaciones legales del hecho se resumen en los siguientes puntos:
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El ataque: El trágico suceso se presentó durante fuertes enfrentamientos sostenidos por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4. En medio de la confrontación, que incluyó un ataque sistemático con drones y armas de largo alcance por parte del grupo ilegal, perdió la vida el soldado profesional Idel José Torres Herrera.
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Sustracción del cuerpo: Tras el asesinato del uniformado, los miembros de la estructura criminal sustrajeron arbitrariamente sus restos del lugar de los hechos. El Ejército confirmó que las condiciones meteorológicas adversas en la zona limitaron el ingreso oportuno de apoyo aéreo para reaccionar ante esta situación.
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Crímenes de guerra: La institución advirtió que la retención y manipulación del cadáver constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y al Estatuto de Roma. Asimismo, bajo la ley colombiana, tipifica delitos como irrespeto a cadáveres, ocultamiento de evidencia y obstrucción a la justicia, impidiendo que la Fiscalía adelante los actos urgentes de investigación.
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Llamado humanitario urgente: Ante la crueldad del hecho, que profundiza el dolor de la familia del soldado al no poder despedirlo dignamente, las Fuerzas Militares solicitaron la intervención inmediata del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Defensoría del Pueblo y demás autoridades civiles para mediar y lograr la pronta recuperación del cuerpo.
A esta hora, la tensión se mantiene en el departamento del Cauca, mientras el Ejército confirmó que las tropas continuarán desplegadas en el sector operativo exigiendo respeto por la memoria de su uniformado caído.
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