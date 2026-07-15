Una mujer dió a luz en la calle ante la negativa de ser atendida en una clínica de Cartagena

Resumen: Indignación en Cartagena: Una mujer tuvo que dar a luz en la calle frente a la Clínica Crecer tras presuntamente negársele la atención. Alcaldía y Supersalud investigan

¡Indignación en Cartagena! Mujer da a luz en la calle luego de que no la atendieran en una clínica

Un grave presunto caso de negligencia médica ha generado una ola de indignación en Cartagena. Las redes sociales estallaron tras la difusión de un video donde se observa a una madre dando a luz en plena calle, en el suelo, luego de que presuntamente se le negara la atención de urgencia en un centro médico de la ciudad.

Las crudas imágenes motivaron la intervención inmediata de las autoridades locales y nacionales, quienes ya anunciaron investigaciones y sanciones si se comprueba la falta de atención.

¿Qué pasó a las afueras de la Clínica Crecer?

De acuerdo con las denuncias que acompañan el video viral, la mujer llegó en avanzado estado de gestación a las instalaciones de la Clínica Crecer. Sin embargo, testigos aseguran que el personal del centro médico no quiso recibirla.

Ante la urgencia y las fuertes contracciones, la madre no tuvo otra opción que realizar su trabajo de parto a las afueras de la clínica, dando a luz a su bebé en el pavimento, a la vista de los transeúntes que intentaban auxiliarla y grabar la situación para denunciar el hecho.

¿Qué medidas tomó el alcalde Dumek Turbay?

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, no ocultó su molestia tras conocer el caso. A través de sus redes sociales, el mandatario rechazó rotundamente el episodio.

«Recibo reporte de una mamá que al parecer no fue admitida en la Clínica Crecer y que dio a luz afuera de las instalaciones, en la calle, en el suelo. Situación inadmisible que rechazo rotundamente y que no tiene ninguna justificación», declaró el alcalde.

Turbay confirmó que ya impartió instrucciones precisas al director del Dadis Cartagena (Departamento Administrativo Distrital de Salud) para que requiera de inmediato al centro asistencial y abra las investigaciones disciplinarias y sancionatorias correspondientes.

¿Cómo intervino la Supersalud en el caso?

La gravedad de la denuncia también activó las alarmas del Gobierno Nacional. La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) respondió a los reportes en redes sociales solicitando, de manera urgente y por mensaje privado, los datos de contacto y el número de documento de la paciente para intervenir formalmente en el caso y garantizar la restitución de sus derechos.

¿Qué pasará con la madre y el recién nacido?

Mientras las investigaciones contra la clínica avanzan, el alcalde Turbay hizo un llamado a la empatía, pidiendo a los medios de comunicación y a los ciudadanos abstenerse de seguir difundiendo el video, con el fin de proteger la dignidad y la intimidad de la mujer y su bebé.

Finalmente, el mandatario aseguró que la Alcaldía de Cartagena se apersonará de la situación para garantizar que tanto la madre como su hijo reciban todos los cuidados médicos, psicológicos y sociales que requieran tras este traumático suceso.