Indignación en Amagá por asesinato de un caballo durante ataque sicarial

Minuto30.com .- El municipio de Amagá, Antioquia, se encuentra sumido en la tristeza y la rabia tras un hecho de violencia que sobrepasó cualquier límite de humanidad. El pasado martes 23 de diciembre, lo que parecía una jornada tranquila de campo se convirtió en una pesadilla cuando dos sujetos armados arremetieron contra un hombre y su caballo, acabando con la vida del animal de forma instantánea.

Los hechos ocurrieron mientras el habitante del municipio ensillaba a su compañero para iniciar sus labores. Sin mediar palabra, los sicarios abrieron fuego. El jinete resultó gravemente herido y lucha por su vida en un centro asistencial con pronóstico reservado, pero la saña de los atacantes no se detuvo allí.

Un disparo certero a la inocencia

En un acto de crueldad extrema, los delincuentes dirigieron sus armas hacia el caballo. Según testigos de la escena, el animal recibió varios impactos, pero el que terminó con su vida fue un disparo directo en la cabeza que le atravesó el cerebro. El equino, símbolo de la tradición campesina del Suroeste, quedó tendido en el lugar ante la mirada atónita de los vecinos.

Para la comunidad de Amagá, esta muerte representa el nivel más bajo de la degradación violenta que azota a la región. “Le dispararon a un ser indefenso que no entiende de guerras ni de problemas humanos. Es una muestra de desprecio total por cualquier forma de vida”, comentaron indignados los habitantes del sector.

Autoridades en la zona

Minutos después del ataque, efectivos de la Policía Nacional y organismos de socorro llegaron al sitio para coordinar el traslado del joven herido y realizar la inspección técnica de la escena.

Hasta el momento las autoridades no han revelado los móviles del atentado ni se han reportado capturas.

