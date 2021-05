Indígenas retuvieron a un Alcalde y varios funcionarios en Nariño, les exigen inversión para su territorio

Óscar Bolaños, alcalde de El Tablón de Gómez (Nariño), reveló que permanece retenido por un resguardo indígena de la comunidad Inga; contó que junto a varios concejales y funcionarios les ha tocado dormir en el piso.

El mandatario le dijo a Blu Radio que son más de 22 personas quienes no los dejan salir, que les exigen una inversión e inclusión en el Plan de Desarrollo Municipal por un valor superior a los 3 mil millones de pesos.

Horas antes de la detención, la Alcaldía de la localidad, reveló que los indígenas fueron citados hasta zona urbana del municipio para un diálogo entre una comisión de la comunidad y los funcionarios en el marco de una denominada «Minga Cultural de Resistencia». Pero al parecer las cosas no salieron bien.

No obstante, el Gobernador del resguardo le reveló al medio que no lo tienen retenido sino más bien en asamblea permanente, por lo que han decidido que hasta que no haya un acuerdo, no se irá nadie.

Les aseguró que se les está dando comida y cubrimiento de las necesidades básicas y que el pueblo indígena también está con ellos y en las mismas condiciones.

Comunidades indígenas Inga retienen al alcalde de Tablón de Gómez, Nariño, y a 21 personas más https://t.co/v6gD48zfJ8 — Luz Omayra (@LuzO_) May 14, 2021