[VIDEO] Indígenas se metieron a la Alcaldía de Medellín y ocasionaron daños

Una multitud de indígenas que manifestaba en pacíficamente por las calles de Medellín, llegaron violentos a las instalaciones de la Alcaldía de Medellín.

Medellín, Daniel Quintero, escribió, «se realiza una protesta a la que no voy ceder: una comunidad indígena (saben que los respeto) me pide que los deje usar sus niños para pedir plata, trabajar, hacer bailes a extranjeros hasta altas horas de la noche. En Medellín esto no está y no estará permitido».

En el lugar ya han presencia policial.

Video: cortesía

Noticia en desarrollo.