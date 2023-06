Indígenas agradecieron con rituales a la madre tierra por los cuatro niños encontrados

in

Los cuatro niños fueron encontrados este 9 de junio de la selva del Guaviare; ahora se encuentran en el Hospital Militar Central en Bogotá, siendo tratados.

Los cuatro niños fueron visitados por los mayores indígenas, quienes realizaron rituales para agradecer a la madre tierra el rescate.

“Ellos lo que hicieron fue recibir a los niños cuando llegaron al aeropuerto de San José, les hicieron más o menos tres ritualidades que consistían en recibir a los niños de los espíritus de la madre selva, hacerles la armonización. Cuando esto ocurre, es el camino espiritual el que nos permite a nosotros conservar el camino de la vida, el camino espiritual. Dicen nuestros mayores: si nosotros tenemos nuestro espíritu equilibrado, vamos a poder caminar en armonía”, explicó Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras en una entrevista con Noticias Caracol.

¿Cómo sobrevivieron los niños?

Los cuatro niños estuvieron durante 40 días desde el 1 de mayo, cuando ocurrió el incidente de la avioneta.

Los niños pudieron sobrevivir gracias a las enseñanzas ancestrales de la comunidad indígena witoto, de la cual aprendieron a reconocer los peligros y supervivencias.

Los abuelos de los cuatro niños le informaron al Instituto de Bienestar Familiar que: “En un poblado de estas características, con la edad de la mayor no eres adulto, pero sí bastante responsable. No es como un niño urbanito español, que no está acostumbrado al medio; ellos tienen muchos más conocimientos y recursos que nosotros en la ciudad”.

