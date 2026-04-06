Resumen: Durante el último tiempo se han recibido noticias cada vez más frecuentes del retiro de apoyos a varios de los deportistas Antioqueños, a los cuales Indeportes Antioquia respalda sin titubeos

Indeportes y la Gobernación de Antioquia siguen firmes a pesar de la crisis que golpea al deporte nacional

Hoy más que siempre, el deporte colombiano necesita respaldo real, sostenido y coherente. Así de contundente es el llamado del gerente de Indeportes Antioquia, Santiago Valencia, ante las últimas noticias de recortes presupuestales y retiro de apoyos a deportistas y para deportistas de alto rendimiento.

Desde Indeportes Antioquia y desde la Gobernación, se tiene el firme compromiso de apostar y apoyar a los deportistas Antioqueños, además, de fomentar la actividad física, el deporte y la recreación en cada rincón del departamento.

Sin embargo, durante el último tiempo se han recibido noticias cada vez más frecuentes del retiro de apoyos a varios de los deportistas Antioqueños, a los cuales Indeportes Antioquia respalda sin titubeos.

El año anterior se cumplió en Indeportes Antioquia el foro sobre la crisis del deporte en el país, allí estuvieron presentes los congresistas que hacen parte de la comisión del deporte. Y desde ese momento se levantó la mano por la falta de presupuesto y el recorte e incumplimiento a compromisos ya adquiridos por parte del Ministerio del Deporte y del Gobierno Nacional.

Pero desde Indeportes Antioquia se honran los compromisos y creemos en nuestros atletas, por eso el departamento ha decidido marcar la diferencia y seguir apoyando a sus deportistas y buscando alternativas para que los procesos no se frustren ni tengan contratiempos.

En ese sentido, Santiago Valencia, gerente de Indeportes Antioquia, subraya que “el deporte colombiano necesita respaldo real, sostenido y coherente.” Además, Valencia detalló que en 2026, Antioquia destinará más de 48 mil millones de pesos al fortalecimiento del deporte.

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Esa inversión, según el gerente de Indeportes, incluye más de 12.700 millones en apoyo técnico para entrenadores, 13.270 millones para fortalecer las ligas deportivas, y más de 16 mil millones en estímulos económicos que incluyen la reserva deportiva.

Además, Valencia enfatizó que se invierten recursos en aspectos fundamentales como la alimentación, educación, alojamiento y pólizas de seguros. Esto entendiendo que un atleta necesita un bienestar integral que incluye acompañamiento psicosocial y científico en cada etapa de su ciclo deportivo.

“Antioquia cree en nuestros atletas y para-atletas y lo demuestra con hechos,” concluyó Valencia. Con este enfoque integral y una apuesta decidida, el 90% de los recursos de la Subgerencia de Altos Logros se destina directamente a las necesidades de los deportistas Antioqueños.

Sin duda la determinación y la firmeza de Indeportes Antioquia demuestra una vez más porqué la entidad es la casa del deporte antioqueño y como bien lo acota una frase del Modo Antioqueño, “nada nos queda grande, los no puedo no existen”.

Por eso sin quejas y sólo buscando soluciones y acompañamiento a los deportistas Indeportes Antioquia y la Gobernación de Antioquia seguirán respaldando a los suyos, demostrando que aunque a nivel nacional los recortes golpean al deporte, el compromiso y la inversión están al servicio de quienes llevan en alto la bandera del departamento y del país en cada pista, cancha o escenario del mundo.