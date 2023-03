Independientes un partido nacional

in

Esta semana se conoció la noticia de que el movimiento político Independientes que llevó a Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín y obtuvo dos concejales en los comicios de octubre de 2018 obtuvo su personería jurídica y está listo para el trabajo de cara a las próximas elecciones, en las que desde los territorios se espera poder seguir consolidando la apuesta política del Cambio por la Vida.

Haber obtenido la personería jurídica implica, sin duda, grandes responsabilidades especialmente en el tema de los avales, que en el escenario actual político no puede verse como una transacción e implica el gran reto de mantener el ADN del movimiento, mantenerse fiel a no tener jefes ni partidos políticos, y así poder mantener una autonomía.

Además, es importante crear una mesa técnica y ética que permita que el ejercicio de avalar candidatos sea democrático y limpio, en el que se evalúe no solo sus capacidades políticas sino también las humanas y su trabajo en el territorio, de manera tal que las banderas de Independientes queden bien respaldadas en las personas a las que se les entrega.

Junto con el movimiento, otros dos recibieron la personería jurídica y es meritorio decir aquí, que es grato ver como el espectro político en nuestro país abre el espacio a otras ideas y permite que participar en política sea un ejercicio más democrático y plural, con mayores garantías y en el que todos los actores ven oportunidad de representar o verse representados, a mayor cantidad de partidos políticos, mayor cantidad de ideas y mayor posibilidad de verse reflejado.

Las apuestas están dadas, y desde las corrientes alternativas, esperamos también que la propuesta que ganó para el país el pasado 19 de junio haga su desembarque en los territorios el próximo octubre para que la consolidación programática se de con mayor fuerza y crear un equipo humano unido por la paz, el medio ambiente, la cultura y la salud.

