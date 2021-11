Independiente Medellín de cara al 2022

El Independiente Medellín esta semana realizó trabajos pensando en el próximo año donde no solo enfrentará el torneo local si no la Copa Sudamericana, y aunque de momento la noticia que desea toda la hinchada del poderoso de la montaña es la venta del equipo, ya se comienzan a barajar algunos cambios como salidas, renovaciones o retorno de jugadores que son propiedad del club.

Quienes regresarían a Independiente Medellín:

*Steven Rodríguez: luego de su paso por Itagüí Leones y Envigado FC, donde disputó un total de 38 partidos y marcó 18 goles de los cuales 16 fueron con Leones, donde consiguió se el máximo goleador del Torneo BetPlay, deberá regresar al Medellín.

*Brayan Castrillón: tuvo un paso por Bucaramanga en el 2020 y luego pasó al Deportivo Pereira en condición de préstamo por un año sin opción de compra por lo que deberá regresar al medallo en enero.

*Andrés Ricaurte: Dallas FC no hará uso de la opción de compra del volante por lo que debería retornar al Independiente Medellín donde tiene un año más de contrato, sin embargo también esta la posibilidad de que vuelva a salir en caso de que llegue una oferta importante.

*Matías Mier: el uruguayo se encuentra cedido hasta el 31 de diciembre al Central Córdoba de Santiago del Estero en Argentina donde no se ha logrado consolidar, por lo que muy probablemente sería tenido en cuenta por el rojo de Antioquia.

*Walter Rodríguez: el paraguayo también esta a prestamo hasta el 31 de diciembre sin opción de compra, vistiendo en su caso los colores del 12 de Octubre de su natal país. Sin saber si sería tenido en cuenta el paraguayo debería regresar por contrato.

*Ever Valencia también finalizaria su préstamo con el Pereira este diciembre y aún no se sabe si retorna al Independiente Medellín, por su parte Juan Manuel Cuesta tiene contrato con el Internacional de Porto Alegre hasta mitad del 2022 donde la entidad brasilera determinará si adquiere o no al jugador.

Salidas y renovaciones del Independiente Medellín:

*Robert Harrys: el Independiente Medellín no planea hacer uso de la opción de compra ni renovar el prestamo, por lo que el jugador que se fue perdidendo en el último tiempo retornaría al Real Cartagena.

*Germán Gutiérrez y Agustín Vuletich terminan contrato este diciembre, el torero antes había dejado ir una opción de jugar en un club arabe por seguir con el rojo paisa y el lateral es uno de los jugadores más constantes en rendimiendo del Medellín por lo que se plantea que continuarían en el rojo.

*Andrés Marmolejo: El poderoso de la montaña por medio de su presidente había confirmado días atrás que la continuidad del portero figura con Independiente Medellín va por buen camino, sin embargo esta el interés del Deportes Tolima e Independiente Santa Fe.

*Leo Castro: sin ser oficial se habla de un posible trueque en el que el delantero pasaría al Once Caldas y llegaría al Medellín el mediocampista Juan David Rodríguez quien actualmente juega en el Junior de Barranquilla pero es potestad del «blanco blanco».

*Javier Reina: sin nada oficial, semanas atrás se especuló con un posible cambio para el fútbol chino pero la noticia misma se fue diluyendo.

*Juan José Aguilar: el defensa central mantiene vigente el préstamo con el rojo hasta el 30 de junio del próximo año pero al parecer Independiente Medellín rescindiría su contrato. Esta semana el mismo jugador posteó una imagen en sus redes sociales con la incógnita si avisaba su regreso al fútbol brasilero, lo deseaba o simplemente lo recordaba. Hay que tener en cuenta que Juan José jugó en el Nova Iguaçu FC de Río de Janeiro.

También hay que recordar que en octubre ya el poderoso de la montaña había notificado la salida de Leiton Jiménez.

¿Refuerzos?

Por ahora lo que toda la afición del Independiente Medellín más desea es principalmente la venta del club, pero como es común al finalizar la competencia en cada temporada comienzan a salir a flote posibles refuerzos para cada uno de los clubes.

Por ahora el único jugador que ha sonado como posible nueva incorporación para Independiente Medellín es el uruguayo Brahian Alemán, volante ofensivo que actualmente milita en Gimnasia y Esgrima de La Plata pero que nisiquiera ha finalizado actuación en la Liga Argentina (restan 3 fechas) por lo que por el momento no pasa de ser un simple rumor.

