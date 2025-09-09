El Club Independiente de Argentina, resultó siendo el único equipo realmente perjudicado por los hechos de violencia que iniciaron hinchas de la Universidad de Chile, equipo visitante.

La sanción impuesta por la Conmebol, recordó los hechos en los que la Comisión de Disciplina de la Dimayor, sancionó a Atlético Nacional, por actos vandálicos de los hinchas del Junior, equipo visitante.

La Comisión Disciplinaria de la Conmebol emitió el fallo en respuesta a los violentos incidentes protagonizados por los hinchas del Club Atlético Independiente y del Club Universidad de Chile.

Los hechos, como se recordará, ocurrieron durante el enfrentamiento entre ambos equipos en la Conmebol Sudamericana 2025.

Las sanciones, dadas a conocer en un comunicado oficial, incluyen una serie de medidas drásticas que afectan más a Independiente que a la U de Chile.

El Club Independiente recibió el castigo más severo, toda vez que tomó la decisión resolvió descalificarlos de la actual edición del torneo.

Esta es una medida que lo deja fuera de la competencia de manera inmediata, lo que no ocurrió con la U de Chile.

Además de la descalificación, el club deberá enfrentar una serie de penalizaciones adicionales.

Independiente está obligado a jugar sus próximos 7 partidos en condición de local en competiciones Conmebol sin la presencia de público.

El club no podrá llevar aficionados en sus siguientes 7 partidos como visitante en torneos de la Conmebol.

Independiente de Argentina rechaza la ‘dimayorada’ de la Conmebol

Adicionalmente, se impusieron dos multas al club, una por USD 150.000 y otra por USD 100.000, sumando un total de 250.000 dólares.

Por su parte, las sanciones a la Universidad de Chile, establecen que ellos deberán jugar sus siguientes 7 partidos como local en competiciones Conmebol sin público.

Al igual que Independiente, el club no podrá contar con sus aficionados en los próximos 7 partidos que juegue como visitante en torneos de la Conmebol.

El club chileno recibió dos multas que suman 270.000 dólares, que también serán descontadas de sus ingresos por derechos de televisión o patrocinio.

En un video donde aparecieron todos los jugadores de Independiente, mostraron la preocupación por lo que consideran un premio a los hinchas de la U de Chile.

Entre otros apartes consideran que ahora los hinchas visitantes deberán estar celebrando por una clasificación que ganaron en las tribunas con actos violentos.

En su video indicaron que la idea debió ser sanción igual para ambos clubes, o expulsión de los dos clubes, o disputar los restantes 45 minutos pendientes por disputar.

Como se recordará, en Colombia los hinchas de Junior provocaron desmanes, la Dimayor le quitó los puntos a Atlético Nacional y con ello los barranquilleros se clasificaron a los cuadrangulares.

Más noticias de Deporte