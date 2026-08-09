Resumen: Tras un percance técnico, la Línea A del Metro restableció su servicio comercial y opera con total normalidad entre las estaciones Niquía y La Estrella.

Inconveniente técnico tuvo afectada la Línea A un ratico: ya todo está melo

Minuto30.com .- En la mañana de este domingo, día de alta afluencia de pasajeros por cuenta del cierre de la Feria de las Flores y el Desfile de Silleteros, el sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá reportó una alteración en su funcionamiento habitual.

La empresa Metro de Medellín informó a sus usuarios sobre un inconveniente técnico que obligó a modificar temporalmente la operación comercial de la Línea A, la arteria principal de movilidad que conecta el norte y el sur del área metropolitana.

Operación restringida por más de media hora

De acuerdo con el reporte oficial emitido a las 8:07 a.m., la falla técnica obligó al sistema a operar en tramos fragmentados. Durante la contingencia, los trenes solo prestaron servicio entre las estaciones Niquía – Poblado en el tramo norte-centro, y entre La Estrella – Itagüí en el extremo sur.

Esta situación dejó temporalmente sin servicio comercial a las estaciones intermedias de Aguacatala, Ayurá y Envigado, obligando a cientos de usuarios madrugadores a buscar rutas de transporte alternativas para llegar a sus lugares de trabajo o a los eventos de feria.

Servicio restablecido al 100%

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Afortunadamente, el equipo técnico y de mantenimiento del Metro de Medellín logró atender la novedad en tiempo récord. A las 8:40 a.m., exactamente 33 minutos después de la alerta inicial, la empresa confirmó a través de sus canales oficiales que el inconveniente técnico había sido superado por completo.

Actualmente, la Línea A del Metro restableció su servicio comercial y opera con total normalidad entre las estaciones Niquía y La Estrella.

Las autoridades de transporte recomiendan a los ciudadanos recargar su tarjeta Cívica con anticipación y planear sus viajes con tiempo durante el resto de la jornada, dado que se espera un incremento masivo en el flujo de pasajeros que se movilizarán hacia Medellín para disfrutar del tradicional Desfile de Silleteros.