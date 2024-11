¡Inconformes! Algunos siguen «bravos» por que no les tocó puestos de ventas navideñas en Medellín

Minuto30.com .- Este jueves por la noche, en el marco de la inauguración del alumbrado navideño en Medellín, se mantienen las protestas de un grupo de personas que no fueron seleccionadas en el sorteo para la asignación de los puestos de ventas para la temporada navideña.

Los manifestantes expresan su descontento por no haber sido favorecidos en el proceso, mientras que la Alcaldía de Medellín ha reiterado que los puestos solo pueden ser ocupados por quienes hayan recibido la designación a través del sorteo realizado.

La administración municipal aseguró que, como parte de las medidas para garantizar la transparencia y el orden durante la temporada, los puestos asignados no podrán ser subarrendados ni utilizados por personas no seleccionadas en el proceso. La Alcaldía enfatizó que el sorteo fue realizado con total legalidad y que cualquier intento de ocupar estos espacios de manera no autorizada será sancionado.

Las autoridades locales han pedido a los manifestantes y a la comunidad en general respetar los procedimientos establecidos, asegurando que se están tomando todas las medidas necesarias para facilitar el desarrollo de las actividades comerciales de forma ordenada y segura durante las festividades.

