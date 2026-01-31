Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Incertidumbre total: El CNE aplaza para este domingo la decisión sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo

Minuto30.com .- La política colombiana vive horas de alta tensión tras levantarse la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) sin haber llegado a una conclusión sobre el futuro inmediato del senador Iván Cepeda Castro.

A pesar de la expectativa nacional, los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Hernán Echeverry no radicaron la ponencia necesaria para definir si el congresista está habilitado o no para participar en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo.

El tiempo se agota para la consulta del 8 de marzo

La falta de decisión mantiene en un “limbo” jurídico la posibilidad de que Cepeda pueda participar en la consulta interpartidista de la izquierda. El debate gira en torno a posibles inhabilidades o impedimentos que han sido objeto de estudio por parte del tribunal electoral.

Puntos clave de la jornada:

Sin ponencia: La sesión concluyó sin el documento base para la votación, lo que obligó a suspender la Sala Plena.

Cita de urgencia: Ante la proximidad de las elecciones, el CNE ha convocado a sus magistrados para sesionar este domingo 1 de febrero, en un intento por dar claridad antes de que inicie la semana laboral y los plazos de impresión de tarjetones se vuelvan críticos.

El pulso político: Iván Cepeda ha sido una figura central en la coalición de gobierno, y su exclusión de la consulta cambiaría drásticamente el tablero electoral para marzo.

¿Qué se juega Iván Cepeda este domingo?

La decisión del CNE es trascendental. Si el fallo es favorable, Cepeda podrá seguir adelante con su campaña para la consulta. De lo contrario, la coalición debería reestructurar sus fuerzas en tiempo récord.

Polémica por lo que sería una comisión “entre amigos”

La decisión de conformar esta célula de estudio ha sido cuestionada desde el minuto uno. Los magistrados designados para determinar si Cepeda está inhabilitado o no son:

Fabiola Márquez (propuesta por el Pacto Histórico en el Congreso en 2022)

Alba Lucía Velásquez (propuestas por el Pacto Histórico en el Congreso en 2022)

Álvaro Echeverry (nominado por Colombia Justa y Libres, asesoró la estrategia de testigos electorales de la coalición de izquierda e hizo parte del Ministerio del Interior del actual gobierno)

La posible inhabilidad de Iván Cepeda gira en torno a un complejo vacío legal en la Ley 1475 de 2011. Según los demandantes, el senador ya habría participado en un proceso de selección interna del Pacto Histórico el pasado 26 de octubre de 2025, donde resultó ganador.

La normativa electoral colombiana estipula que un candidato no puede participar en más de una consulta para el mismo cargo en un mismo proceso electoral.