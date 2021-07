VIDEOS de incendio en puerto de Dubái tras explotar contenedor en barco

Un contenedor de transporte a bordo de un barco explotó este miércoles por causas aún desconocidas en el puerto emiratí de Yebel Alí, situado en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, informó el Gobierno.

Por el momento se desconoce si hay herido de gravedad. En redes sociales compartieron las imágenes del incendio.

«Los equipos de Defensa Civil de Dubái están actualmente lidiando con un incendio causado por una explosión de un contenedor de transporte a bordo de un barco en el puerto de Yebel Ali», informó en un tuit la oficina de prensa de Dubai.

A fire has been reported to have broken out in a container within a ship anchored in Jebel Ali Port. A Dubai Civil Defense team is working to put out the blaze.

