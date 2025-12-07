Menú Últimas noticias
    ¡Las llamas salen por las ventanas! Incendio estructural en edificio por Las Palmas es atendido por Bomberos Medellín

    El siniestro se localiza en un piso alto, según especificó el alcalde en redes sociales

    Publicado por: SoloDuque

    incendio en edificio de las palmas,
    Fotos: Fico Gutierrez/Captura de video
    Resumen: El personal de rescate está desplegado en el sitio para controlar las llamas y evaluar la situación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El Alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, informó hace pocos minutos que los organismos de emergencia de la ciudad están respondiendo a una nueva situación crítica.

    El equipo de Bomberos Medellín, en coordinación con el personal de la Alcaldía de Medellín y el DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres), se encuentra actualmente atendiendo un incendio estructural.

    El siniestro se localiza en un piso alto en la Carrera 31 con Calle 19. El personal de rescate está desplegado en el sitio para controlar las llamas y evaluar la situación.

    Sonia López

