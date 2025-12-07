¡Las llamas salen por las ventanas! Incendio estructural en edificio por Las Palmas es atendido por Bomberos Medellín

Resumen: El personal de rescate está desplegado en el sitio para controlar las llamas y evaluar la situación.
Minuto30.com .- El Alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, informó hace pocos minutos que los organismos de emergencia de la ciudad están respondiendo a una nueva situación crítica.
El equipo de Bomberos Medellín, en coordinación con el personal de la Alcaldía de Medellín y el DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres), se encuentra actualmente atendiendo un incendio estructural.
El siniestro se localiza en un piso alto en la Carrera 31 con Calle 19. El personal de rescate está desplegado en el sitio para controlar las llamas y evaluar la situación.
