Incendio consumió bodega de colegio en Engativá: estudiantes fueron evacuados

Resumen: Fuerte incendio estructural afectó una bodega en el Instituto Don Bosco, Engativá. Bomberos de Bogotá controlan la emergencia. Estudiantes fueron evacuados sin reportar lesionados.

Una emergencia de grandes proporciones se desató en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá, en la tarde de este lunes 20 de octubre, debido a un fuerte incendio estructural.

La conflagración se registró específicamente en la calle 26 con carrera 70, al interior de las instalaciones de una construcción perteneciente al Instituto Don Bosco.

La rápida expansión del fuego obligó a la movilización inmediata del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Según los reportes, al menos cinco máquinas de las estaciones de Puente Aranda, Ferias y Fontibón acudieron al sitio para controlar la emergencia y evitar que las llamas se propagaran a otras zonas del complejo educativo.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por el cuerpo de rescate, la estructura que sufrió los daños más graves a causa del fuego fue una bodega.

Aunque la magnitud del incendio generó pánico en el sector, las autoridades han confirmado que la situación fue manejada a tiempo.

El hecho se produjo mientras aún había actividad educativa en la institución. Sin embargo, en una rápida acción preventiva, todos los estudiantes fueron evacuados del lugar con éxito, logrando garantizar su seguridad.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, ni estudiantes, ni personal administrativo afectados directamente por el incendio.

