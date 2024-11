Incendio en una bodega de La Estrella, columna de humo alertó a los habitantes

Resumen: Ubicación: Fábrica textil ubicada en la carrera 50 con 96, corregimiento de La Tablaza, municipio de La Estrella, sur del Valle de Aburrá, Colombia. Fecha y hora: No se especifica en el texto. Daños: Pérdidas millonarias. Respuesta: Unidades de Bomberos de La Estrella, Caldas e Itagüí acudieron al lugar y controlaron las llamas. Origen del incendio: No se especifica en el texto. Víctimas: No se reportan víctimas. Información adicional: Una columna de humo alertó a los habitantes del sur del Área Metropolitana. Testigos afirman que el humo provenía de la fábrica textil.