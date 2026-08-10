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    Incendio en El Poblado . . . se ve desde lejos: sería en un resurante

    Organismos de socorro y unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos se movilizaron de inmediato al sector

    Publicado por: SoloDuque

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    Incendio en El Poblado . . . se ve desde lejos: sería en un resurante

    Resumen: Organismos de socorro y unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos se movilizaron de inmediato al sector

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    Minuto30.com .- Un incendio se registró la tarde de este lunes en la Comuna 14 (El Poblado), al sur de Medellín. Organismos de socorro y unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos se movilizaron de inmediato al sector para controlar la conflagración y evitar la propagación del fuego a predios aledaños.

    Reporte en desarrollo

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    • Ubicación de la conflagración: De acuerdo con los primeros reportes ciudadanos y registros en redes sociales, la columna de humo es visible en el sector de la Calle 10B, en cercanías a la glorieta del Centro Comercial Monterrey.
    • Respuesta de autoridades: Equipos de emergencia del DAGRD y tripulaciones de bomberos hacen presencia en el punto para adelantar las maniobras de extinción y evaluar posibles riesgos estructurales.
    • Impacto en la movilidad: Se presentan complicaciones de tráfico en el corredor vial que conecta El Poblado con las avenidas Las Vegas y El Poblado. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar vías alternativas y dar paso a los vehículos de socorro.

    Hasta el momento no se ha emitido un parte oficial sobre víctimas, personas lesionadas ni la causa exacta que originó el fuego. Las labores de control continúan en la zona. Noticia en desarrollo.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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