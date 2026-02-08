Incendio en el municipio de Caldas dejó un muerto: la vivienda era recicladero/inquilinato

Resumen: Una vez controlada la emergencia, los Bomberos procedieron a asegurar el área, establecer el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) y dejar la escena a disposición de las autoridades competentes para el levantamiento del cuerpo

En la madrugada del sábado 7 de febrero de 2026, a las 3:30 a. m., se registró un incendio estructural en fase de libre desarrollo en una vivienda ubicada en el barrio El Porvenir, en la carrera 50B #116 sur 20, en el municipio de Caldas, Antioquia.

La emergencia fue atendida de manera inmediata por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caldas, en articulación con la Unidad de Gestión del Riesgo, quienes llevaron a cabo las labores correspondientes con un total de 9 unidades operativas. Gracias a la intervención oportuna, el fuego fue controlado y extinguido, evitando su propagación y mayores afectaciones a las viviendas aledañas.

Durante la atención del incidente se confirmó el fallecimiento de la persona que habitaba la vivienda, la cual era utilizada como bodega de reciclaje e inquilinato. No se reportaron personas adicionales lesionadas ni daños en estructuras vecinas.

Una vez controlada la emergencia, los Bomberos procedieron a asegurar el área, establecer el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) y dejar la escena a disposición de las autoridades competentes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones que permitan determinar las causas del hecho.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención, especialmente en viviendas con almacenamiento de materiales, y a reportar oportunamente cualquier situación de riesgo a los organismos de emergencia.