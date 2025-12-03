Incendio de grandes proporciones consume una reconocida colchonería en Marinilla; hay cuatro heridos leves

Resumen: Un incendio de gran magnitud consumió más del 50% de una colchonería en el sector Alcaravanes de Marinilla, dejando cuatro personas con heridas leves. La conflagración fue controlada por los bomberos del municipio, mientras las autoridades investigan las causas y evalúan los daños materiales y posibles afectaciones a construcciones cercanas.

Un incendio de grandes proporciones afectó este miércoles 3 de diciembre a una reconocida colchonería en el sector Alcaravanes, a las afueras del casco urbano de Marinilla, Oriente de Antioquia. La conflagración dejó un saldo de cuatro personas con heridas leves, principalmente por inhalación de humo y un caso de quemadura leve en un codo.

Según el reporte del alcalde Julio Serna, las llamas consumieron más del 50% de la estructura del negocio, que contaba con varios años de trayectoria en la región. La emergencia fue atendida rápidamente por los bomberos del municipio, quienes lograron controlar el fuego tras varios minutos de labor intensa.

Esto le podría interesar: Cámaras de seguridad siguieron cada paso al ladrón que robó una organeta de una iglesia en Itagüí

Además de los daños a la colchonería, información preliminar señala que algunas edificaciones cercanas pudieron verse afectadas, aunque el balance final aún está por confirmarse. Las pérdidas económicas son consideradas millonarias y se están valorando en detalle.

#Atención I A esta hora bomberos de Marinilla atienden un incendio en una colchonería, sector Alcaravanes. 4 personas atendidas por inhalación de humo y golpe de calor. Las llamas afectaron un 50% de las instalaciones.

cortesía pic.twitter.com/XeFpsCmFL5 — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) December 3, 2025

El Comité Municipal de Gestión del Riesgo fue activado para apoyar la respuesta a la emergencia y garantizar el monitoreo constante del lugar, evitando así nuevas afectaciones. Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones necesarias para determinar las causas que originaron el incendio.

La comunidad compartió en redes sociales videos e imágenes del siniestro, en los que se observa una intensa columna de humo visible desde distintos puntos del municipio, alertando a vecinos y transeúntes de la magnitud del incidente.