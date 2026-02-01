Incendio, al parecer provocado, arrasó con al menos cuatro casas en Andalucía La Francia

Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    Lo más impactante de este suceso es el origen del fuego

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Cortesía
    Minuto30.com .- Momentos de pánico vivieron los habitantes del barrio Andalucía la mañana de este 1 de febrero. Sobre las 9:00 a. m., una fuerte conflagración se desató en la calle 107 con carrera 49A, afectando múltiples viviendas y dejando a varias familias en la calle, rodeadas de cenizas y escombros.

    La emergencia escaló rápidamente, obligando a los vecinos a salir con mangueras de jardín en un intento desesperado por mitigar las llamas antes de la llegada de los organismos de socorro.

    Una tragedia que “ya se temía”

    Lo más impactante de este suceso es el origen del fuego. Según versiones de los mismos ocupantes y vecinos del sector, el incendio habría sido provocado por un familiar de uno de los residentes. Los allegados indicaron que el hombre padece afectaciones psiquiátricas severas y que ya existía un temor latente de que pudiera ocasionar una emergencia de esta magnitud.

    “Ya temíamos que algo así pasara”, comentaron algunos vecinos mientras observaban cómo el fuego consumía años de esfuerzo material.

    Respuesta de los organismos de socorro

    Ante la magnitud del incendio, fue necesaria la intervención de cuatro tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín, quienes trabajaron intensamente para controlar los puntos calientes y evitar que las llamas se propagaran a más estructuras del denso sector de Andalucía.

    Balance de la emergencia:

    Hora del reporte: 09:00 a. m.

    Personal en sitio: Bomberos Medellín, Policía Metropolitana, UNGRD y personal de salud.

    Lesionados: Afortunadamente, no se reportan personas heridas ni víctimas fatales.

    Daños materiales: Pérdidas millonarias; varias viviendas quedaron reducidas a escombros y cenizas.

